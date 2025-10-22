Wall Street Journal: Πράσινο φως των ΗΠΑ στην Ουκρανία να χτυπήσει με δυτικούς πυραύλους μέσα στη Ρωσία - Fake news, λέει ο Τραμπ

Είναι δε σημαντικό ότι η απόφαση να αρθεί ο περιορισμός για τους Storm Shadow ελήφθητην περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο.Ο Ζελένσκι ζητούσε πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι έχουν σημαντικό βεληνεκές και θα μπορούσαν θεωρητικά να χτυπήσουν στόχους στη Μόσχα και ακόμη βορειότερα. Αλλά ο Τραμπ, επισημαίνοντας ότι Ρωσία και Ουκρανία πρέπει να τερματίσουν τον αιματηρό πόλεμο.