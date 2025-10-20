Ζελένσκι: Η Ουκρανία σχεδιάζει την αγορά 25 αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot από τις ΗΠΑ

Ο Ζελένσκι τους τελευταίους μήνες προσπαθούσε να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Τραμπ μετά την καταστροφική συνάντηση που είχαν τον Φεβρουάριο, όπου ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τον αποπήραν μπροστά στις κάμερες. Την Παρασκευή, επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες, μία ημέρα αφού ο Τραμπ επικοινώνησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.Τρεις πηγές περιέγραψαν το κλίμα στη συνάντηση αυτήν ως τεταμένο, με τον Τραμπ να βωμολοχεί επανειλημμένα.«Ήταν πολύ άσχημο», είπε μία από τις πηγές. «Το μήνυμα (του Τραμπ) ήταν, ότι η χώρα (σ.σ. η Ουκρανία) θα παγώσει και θα καταστραφεί» αν δεν κάνει μια συμφωνία με τη Ρωσία.Ο Τραμπ και ο Πούτιν σχεδιάζουν να συναντηθούν στην Ουγγαρία, η οποία έχει διατηρήσει θερμές σχέσεις με τη Μόσχα. Ο Ζελένσκι επέκρινε την επιλογή της τοποθεσίας, υποδηλώνοντας ότι η εσωτερική πολιτική σκηνή της Ουγγαρίας έπαιξε κάποιον ρόλο. «Συζητάμε για την ειρήνη στην Ουκρανία, όχι για εκλογές στην Ουγγαρία». Πάντως, είπε ότι θα ήταν πρόθυμος να συμμετάσχει σε αυτές τις συνομιλίες, εφόσον προσκληθεί.