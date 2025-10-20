Κάγια Κάλας: Ο Τραμπ προσπαθεί για την ειρήνη αλλά η Ρωσία δεν την θέλει - Δεν θα ήταν καλό να παραδοθεί το Ντονέτσκ για να υπάρξει εκεχειρία