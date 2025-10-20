Ο κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας εκλέγεται νέος πρόεδρος της Βολιβίας

«Έλλειψη σεβασμού»

Ο κ. Πας συνηγορεί πάντως υπέρ του «καπιταλισμού για όλους», μιλά για αποκέντρωση και δημοσιονομική αυστηρότητα πριν από οποιονδήποτε δανεισμό από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ο αντίπαλός του, πιο ριζοσπαστικός, μίλαγε για άνοιγμα στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και διεθνή δανεισμό.«Η προσέγγισή μου είναι να καταλήξουμε σε συναίνεση, σε συμφωνία, και να προχωρήσουμε τα πράγματα», δήλωσε ο γερουσιαστής Πας πριν ψηφίσει στην Ταρίχα (νότια).Δεν διαθέτει πάντως πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο, κάτι που θα τον αναγκάσει να σχηματίσει συμμαχίες. Η παράταξή του αναδείχθηκε η ισχυρότερη στον πρώτο γύρο, τον Αύγουστο, και θα έχει τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα (49 βουλευτές, 16 γερουσιαστές), με δεύτερη δύναμη το κόμμα του κ. Κιρόγα (39 και 12 αντίστοιχα).«Ο Πας έχει τόνο πολύ ήρεμο, πολύ κεντρώο», τόνισε η πολιτολόγος Ντανιέλα Κέσεμπεργκ στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Συνδέεται καλά με τους πολίτες, αισθάνεται τι θέλει ο κόσμος (...) προσέλκυσε αυτούς που θέλουν αλλαγή, αλλά όχι ριζοσπαστική αλλαγή».Το διασπασμένο Κίνημα προς τον Σοσιαλισμό (MAS) του πρώην προέδρου Μοράλες (2006-2019) καταποντίστηκε σε αυτές τις εκλογές: ο υποψήφιός του δεν συγκέντρωσε παρά το 3,1% των ψήφων στον πρώτο γύρο.Αντιμέτωπος με ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, για υπόθεση εμπορίας ανήλικης, που αμφισβητεί, ο Έβο Μοράλες δεν μπόρεσε να θέσει υποψηφιότητα, εξαιτίας του περιορισμού των προεδρικών θητειών στις δύο. Παρότρυνε τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν άκυρο στον πρώτο γύρο.Αφού ψήφισε στο προπύργιό του, στην Τσαπάρε (κεντρικά), ο πρώην αρχηγός του κράτους – ο πρώτος αυτόχθονας που αναδείχθηκε στο κορυφαίο αξίωμα στην ιστορία του κράτους των Άνδεων –, έκρινε ότι οι προτάσεις των δυο υποψηφίων για την προεδρία προδίδουν «έλλειψη σεβασμού» για τον λαό της Βολιβίας. «Τα δάνεια του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας (θα) έχουν όρο την ιδιωτικοποίηση των φυσικών πόρων», κατήγγειλε.