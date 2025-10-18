Το κίνημα No Kings καλεί εκατομμύρια Αμερικανούς να διαδηλώσουν κατά των αυταρχικών πολιτικών του «βασιλιά Τραμπ» - Δείτε τον Ντε Νίρο να ζητά ειρηνικό ξεσηκωμό