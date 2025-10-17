Συμφωνία στην ΕΕ για πρόγραμμα στήριξης της αμυντικής βιομηχανίας με αρχικό κεφάλαιο 1,5 δισ. ευρώ

Το τρέχον διάστημα, οι αγορές όπλων και πυρομαχικών γίνονται κατά το 60% από εταιρείες εκτός ΕΕ, κυρίως βιομηχανίες των ΗΠΑ - Οι Βρυξέλλες θέλουν η εξάρτηση αυτή να μειωθεί στο 45%