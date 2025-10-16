Επέμβαση από εδάφους στη Βενεζουέλα εξετάζει ο Τραμπ - Έδωσε εντολή στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις

Η συνολική στρατηγική της Ουάσινγκτον, που φέρει την υπογραφή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, στοχεύει στην απομάκρυνση του Μαδούρο, τον οποίο η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει «ναρκω-τρομοκράτη». Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.Ο Ράτκλιφ έχει δεσμευθεί να καταστήσει την υπηρεσία «πιο επιθετική» και «λιγότερο επιφυλακτική απέναντι στους κινδύνους», ενώ κατά την ακρόασή του στη Γερουσία είχε δηλώσει ότι η CIA «θα πηγαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν μπορεί να πάει και θα κάνει πράγματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει».Παρότι η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι το καθεστώς Μαδούρο εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών μέσω της εγκληματικής οργάνωσης Tren de Aragua, η αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δεν επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό.Η ιστορία των μυστικών επιχειρήσεων της CIA στη Λατινική Αμερική είναι γεμάτη αντιφάσεις και αμφιλεγόμενα αποτελέσματα -από την ανατροπή του προέδρου Άρμπενς στη Γουατεμάλα το 1954 και την αποτυχημένη απόβαση στον Κόλπο των Χοίρων, έως τη συμμετοχή της υπηρεσίας στο πραξικόπημα της Χιλής το 1973 και την υποστήριξη των Κόντρας στη Νικαράγουα τη δεκαετία του 1980.