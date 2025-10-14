Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Ιαπωνία: Καταδικάστηκε σε θάνατο άνδρας που σκότωσε δύο πολίτες και δύο αστυνομικούς
Η υπεράσπιση του δολοφόνου είχε υποστηρίξει ότι η ισόβια κάθειρξη ήταν η πιο κατάλληλη ποινή λόγω σχιζοφρένειας του δράστη - Τι ισχύει για την οπλοκατοχή στην Ιαπωνία
Δικαστήριο της Ιαπωνίας καταδίκασε σε θάνατο έναν άνδρα που σκότωσε δύο πολίτες και δύο αστυνομικούς μετά από επίθεση με όπλο και μαχαίρι το 2023, ενώ απέρριψε το επιχείρημα της υπεράσπισης ότι ο δράστης πάσχει από σχιζοφρένεια.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το BBC, ο 34χρονος πλέον Μασανόρι Αόκι μαχαίρωσε δύο γυναίκες που περπατούσαν στην πόλη Νακάνο και στη συνέχεια πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο δύο αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν σπεύσει στο σημείο ύστερα από κλήση έκτακτης ανάγκης.
Η ένοπλη βία δεν αποτελεί συχνό φαινόμενο στην Ιαπωνία, καθώς στη χώρα ισχύουν αυστηροί νόμοι για τα όπλα. Ακόμα πιο σπάνια είναι τα περιστατικά πυροβολισμών κατά αστυνομικών, με το τελευταίο περιστατικό να σημειώνεται πριν από περισσότερα από 30 χρόνια.
Death penalty for Japan man who killed four in gun and knife attack https://t.co/0VBMLiE0ev— BBC News (World) (@BBCWorld) October 14, 2025
Η υπεράσπιση του δολοφόνου είχε υποστηρίξει ότι η ισόβια κάθειρξη ήταν η πιο κατάλληλη ποινή για τον Αόκι, επικαλούμενη «μειωμένη ικανότητα καταλογισμού» λόγω σχιζοφρένειας.
Οι εισαγγελείς συμφώνησαν ότι ο Αόκι υπέφερε από ψευδαισθήσεις, αλλά υπογράμμισαν ότι διέπραξε τις δολοφονίες σε έκρηξη οργής και είχε τη δυνατότητα να διακρίνει το σωστό από το λάθος εκείνη τη στιγμή. Επίσης, σύμφωνα με την Japan Times, ο δράστης επέδειξε «εξαιρετική αγριότητα και ψυχρότητα».
Όπως αναφέρει η εφημερίδα Mainichi, ο Αόκι, ο οποίος εκείνη την ημέρα φέρεται να φορούσε στολή παραλλαγής, καπέλο, γυαλιά ηλίου και μάσκα επιτέθηκε στις γυναίκες, επειδή πίστευε ότι τον κακολογούσαν. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν γνώριζε τις γυναίκες.
Μετά την επίθεση, ο Αόκι κρύφτηκε στο σπίτι των γονιών του στην πόλη Νακάνο για 12 ώρες πριν παραδοθεί στην αστυνομία. Πριν από τη σύλληψη του δολοφόνου, οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ οι τοπικές αρχές τους ενημέρωναν για τις εξελίξεις μέσω email και μεγαφώνου της γειτονιάς, όσο η αστυνομία πήγαινε από πόρτα σε πόρτα πραγματοποιώντας ελέγχους.
Κανόνες για οπλοκατοχή στην ΙαπωνίαΗ Ιαπωνία διαθέτει ένα από τα πιο αυστηρά σύστημα οπλοκατοχής στον κόσμο. Οι Ιάπωνες δεν επιτρέπεται να κατέχουν πιστόλια ή τουφέκια, ενώ ακόμα και η κατοχή κυνηγετικών όπλων και αεροβόλων προϋποθέτει μια εξαιρετικά αυστηρή και πολύπλοκη διαδικασία.
Για να αποκτήσει κανείς όπλο, πρέπει να περάσει γραπτές εξετάσεις, πρακτική εκπαίδευση στη σκοποβολή, έλεγχο ψυχικής υγείας, τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς και ενδελεχή έλεγχο του ποινικού και οικογενειακού του ιστορικού.
Οι άδειες αυτές πρέπει να ανανεώνονται κάθε τρία χρόνια, με νέο έλεγχο των συνθηκών κατοχής και φύλαξης του όπλου. Η αστυνομία πραγματοποιεί συχνά επιτόπιους ελέγχους για να διαπιστώσει αν τα όπλα φυλάσσονται σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Η αυστηρή αυτή πολιτική έχει ως αποτέλεσμα η Ιαπωνία να καταγράφει ελάχιστα περιστατικά ένοπλης βίας σε ετήσια βάση, συχνά μονοψήφιο αριθμό ανθρωποκτονιών με όπλο. Ωστόσο, ορισμένα περιστατικά, όπως η δολοφονία του Σίνζο Άμπε το 2022 και η τετραπλή δολοφονία του Μασανόρι Άοκι το 2023 έχουν προκαλέσει σοκ στην ιαπωνική κοινότητα, καθώς είναι εξαιρετικά σπάνια.
