Συγγενείς θυμάτων καταγγέλλουν τη Χαμάς ότι θα παραδώσει μόνο 4 σορούς ομήρων και μιλούν για παραβίαση της συμφωνίας

Η Χαμάς ανακοίνωσε τις ταυτότητές τους

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς, οι

ενημερώνει πως

είναι οι σοροί ομήρου που θα παραδοθούν σήμερα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ως οι

και

Σύμφωνα με τη δήλωση, οι σοροί θα παραδοθούν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την επιστροφή των σορών