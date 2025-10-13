Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Συγγενείς θυμάτων καταγγέλλουν τη Χαμάς ότι θα παραδώσει μόνο 4 σορούς ομήρων και μιλούν για παραβίαση της συμφωνίας
Οι οικογένειες των ομήρων αναφέρουν ότι είναι «σοκαρισμένες και απογοητευμένες» - Ζητούν από την κυβέρνηση μέτρα για «να διορθώσουν τη σοβαρή αδικία» - Η Χαμάς επιβεβαίωσε τις ταυτότητές τους
Για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός κατηγορεί τη Χαμάς η κυριότερη ισραηλινή οργάνωση για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, αφότου έμαθε ότι σήμερα θα παραδοθούν μόνον τέσσερις σοροί ομήρων.
«Οι οικογένειες των ομήρων είναι σοκαρισμένες και απογοητευμένες αφότου έμαθαν ότι μόνο τέσσερις σοροί ομήρων από τους 28 [νεκρούς ομήρους] που κρατούνται από τη Χαμάς θα παραδοθούν σήμερα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων.
«Αυτό συνιστά κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς. Αναμένουμε από την ισραηλινή κυβέρνηση και τους μεσολαβητές να λάβουν αμέσως μέτρα για να διορθώσουν αυτή τη σοβαρή αδικία», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ έγραψε σε μια ανάρτηση στα εβραϊκά στο X ότι με την επιστροφή των 20 ζωντανών ομήρων από τη Γάζα σήμερα, «δεν ξεχνάμε ούτε για μια στιγμή τις θλιμμένες οικογένειες των οποίων οι αγαπημένοι δεν έχουν επιστρέψει ακόμα».
«Δεν θα ησυχάσουμε και δεν θα σιωπήσουμε μέχρι να εκπληρώσουμε την ιερή ηθική, εβραϊκή και ανθρώπινη υποχρέωσή μας - να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας... Μέχρι να διαλυθεί κάθε αμφιβολία και κάθε οικογένεια να βρει την ηρεμία της», προσθέτει.
Η Χαμάς ανακοίνωσε τις ταυτότητές τουςΣε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Κασάμ, ενημερώνει πως τέσσερις είναι οι σοροί ομήρου που θα παραδοθούν σήμερα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ως οι Guy Ilouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi και Daniel Perez.
Σύμφωνα με τη δήλωση, οι σοροί θα παραδοθούν αργότερα μέσα στην ημέρα.
Σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την επιστροφή των σορώνΗ διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ και αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας διεξάγουν εντατικές συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων στη Γάζα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan, στο οποίο δεν αναφέρεται πηγή.
