Η ΕΕ χαιρετίζει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, που «κατέστη δυνατή από τον πρόεδρο Τραμπ»
Η ΕΕ χαιρετίζει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, που «κατέστη δυνατή από τον πρόεδρο Τραμπ»

H Κάγια Κάλας έκανε ειδική αναφορά στον ρόλο του Αμερικανού προέδρου σε αυτό το «κρίσιμο βήμα προς την ειρήνη»

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας χαιρέτισε σήμερα την απελευθέρωση επτά Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, τονίζοντας τον ρόλο του προέδρου Τραμπ σε αυτό το «κρίσιμο βήμα προς την ειρήνη».

«Η απελευθέρωση των ομήρων είναι μεγάλη επιτυχία για τη διπλωματία και κρίσιμο βήμα προς την ειρήνη. Ο πρόεδρος Τραμπ κατέστησε δυνατή αυτή την καθοριστική εξέλιξη», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο Χ.



