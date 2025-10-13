Τουλάχιστον δύο βουλευτές του Ισραήλ θα μποϊκοτάρουν την ομιλία του Τραμπ στην Κνέσετ
Τουλάχιστον δύο βουλευτές του Ισραήλ θα μποϊκοτάρουν την ομιλία του Τραμπ στην Κνέσετ
Θεωρούν το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου το αντίθετο της νίκης στον πόλεμο
Δυο Ισραηλινοί κοινοβουλευτικοί ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως θα μποϊκοτάρουν την ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αργότερα σήμερα στην Κνέσετ, ερίζοντας πως η συμφωνία που κλείστηκε για κατάπαυση του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο είναι ήττα, όχι νίκη.
Ο Αμίτ Χαλεβί, του Λικούντ (δεξιά), της παράταξης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το σχέδιο Τραμπ το αντίθετο της νίκης στον πόλεμο.
Η συμφωνία, που εγκρίθηκε από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, επικρίνεται από μερίδα του συνασπισμού του, ιδίως διότι προβλέπει την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων ισοβιτών.
Ο Άβι Μαόζ, επικεφαλής του ακροδεξιού, υπερορθόδοξου κόμματος Νόαμ, δήλωσε επίσης πως δεν θα είναι παρών στην ομιλία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο νοσοκομείο μετά από παροδικό ισχαιμικό που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων, λέει η κυβέρνηση του Ισραήλ
Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
Ο Αμίτ Χαλεβί, του Λικούντ (δεξιά), της παράταξης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το σχέδιο Τραμπ το αντίθετο της νίκης στον πόλεμο.
Η συμφωνία, που εγκρίθηκε από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, επικρίνεται από μερίδα του συνασπισμού του, ιδίως διότι προβλέπει την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων ισοβιτών.
Ο Άβι Μαόζ, επικεφαλής του ακροδεξιού, υπερορθόδοξου κόμματος Νόαμ, δήλωσε επίσης πως δεν θα είναι παρών στην ομιλία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο νοσοκομείο μετά από παροδικό ισχαιμικό που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων, λέει η κυβέρνηση του Ισραήλ
Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα