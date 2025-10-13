Τουλάχιστον δύο βουλευτές του Ισραήλ θα μποϊκοτάρουν την ομιλία του Τραμπ στην Κνέσετ
ΚΟΣΜΟΣ
Κνεσέτ Ισραήλ Ντόναλντ Τραμπ

Τουλάχιστον δύο βουλευτές του Ισραήλ θα μποϊκοτάρουν την ομιλία του Τραμπ στην Κνέσετ

Θεωρούν το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου το αντίθετο της νίκης στον πόλεμο

Τουλάχιστον δύο βουλευτές του Ισραήλ θα μποϊκοτάρουν την ομιλία του Τραμπ στην Κνέσετ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δυο Ισραηλινοί κοινοβουλευτικοί ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως θα μποϊκοτάρουν την ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αργότερα σήμερα στην Κνέσετ, ερίζοντας πως η συμφωνία που κλείστηκε για κατάπαυση του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο είναι ήττα, όχι νίκη.

Ο Αμίτ Χαλεβί, του Λικούντ (δεξιά), της παράταξης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το σχέδιο Τραμπ το αντίθετο της νίκης στον πόλεμο.

Η συμφωνία, που εγκρίθηκε από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, επικρίνεται από μερίδα του συνασπισμού του, ιδίως διότι προβλέπει την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων ισοβιτών.

Ο Άβι Μαόζ, επικεφαλής του ακροδεξιού, υπερορθόδοξου κόμματος Νόαμ, δήλωσε επίσης πως δεν θα είναι παρών στην ομιλία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.


1 ΣΧΟΛΙΟ

