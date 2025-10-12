ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση και στα διόδια Αφιδνών

Τενεσί: 16 νεκροί από καταστροφική έκρηξη - Δεν αποκλείεται εγκληματική ενέργεια
ΚΟΣΜΟΣ
Τενεσί Έκρηξη Εργοστάσιο Νεκροί ΗΠΑ

Τενεσί: 16 νεκροί από καταστροφική έκρηξη - Δεν αποκλείεται εγκληματική ενέργεια

Οι αρχές αναθεώρησαν τον απολογισμό των θυμάτων σε 16 νεκρούς, ενώ ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της καταστροφής

Τενεσί: 16 νεκροί από καταστροφική έκρηξη - Δεν αποκλείεται εγκληματική ενέργεια
Η γιγαντιαία έκρηξη σε εργοστάσιο στις νότιες ΗΠΑ στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, αναθεωρημένο προς τα κάτω, που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές χθες Σάββατο, καθώς δύο άνθρωποι που θεωρείτο πως βρίσκονταν στο εσωτερικό και σκοτώθηκαν διαπιστώθηκε πως είναι στη ζωή.

Η έκρηξη έγινε το πρωί προχθές Παρασκευή στην πόλη Μπάκσνορτ, στην πολιτεία Τενεσί, και κατέστρεψε ολοσχερώς κτίριο εργοστασίου της Accurate Energetic Systems, που παράγει εκρηκτικά για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, τον τομέα της αεροδιαστημικής, καθώς και για κατεδαφίσεις.

Αφού νωρίτερα ανέφερε πως οι αρχές υποθέτουν ότι οι 18 αγνοούμενοι ήταν όλοι νεκροί, «μπορέσαμε να εντοπίσουμε και να εξακριβώσουμε ότι δυο άνθρωποι δεν βρίσκονταν στην εγκατάσταση» τη στιγμή της καταστροφής, είπε χθες ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, ο Κρις Ντέιβις.

Εξήγησε πως οι αρχές αρχικά υπέθεταν πως οι δυο άνθρωποι αυτοί βρίσκονταν στο εσωτερικό του εργοστασίου επειδή βρήκαν όχημα και προσωπικά τους αντικείμενα επιτόπου.

Η εγκατάσταση βρισκόταν σε δασική έκταση, μακριά από αστικές ζώνες, πάνω από 80 χιλιόμετρα δυτικά της Νάσβιλ, πρωτεύουσας της πολιτείας Τενεσί.

Εικόνες από ελικόπτερο που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς προχθές έδειχναν κτίριο που είχε καταστραφεί εντελώς και καιγόταν και οχήματα διαλυμένα από την ισχυρή έκρηξη.

Συντρίμμια εκτοξεύτηκαν και διασκορπίστηκαν σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων γύρω από το εργοστάσιο, είπε ο Κρις Ντέιβις προχθές. Πολυμελής ομάδα επιθεώρησε την τοποθεσία για να εγγυηθεί πως δεν υπήρχαν χημικές ουσίες που θα καθιστούσαν το έργο των αρχών επικίνδυνο.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω του ιστοτόπου της, η Accurate Energetic Systems έκανε λόγο για «τραγικό δυστύχημα».

Κλείσιμο
Από την πλευρά του, ο σερίφης Ντέιβις απέφυγε πάντως χθες να αποκλείσει το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

«Μπορεί να περάσουν μέρες, εβδομάδες, αν όχι μήνες, προτού να μπορούμε να το κάνουμε», δήλωσε στον Τύπο.

Διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες ανάπτυξαν ομάδες επιτόπου, ανάμεσά τους η υπηρεσία αλκοόλ, καπνού, πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών (ATF) και η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI), σημείωσε ακόμη ο σερίφης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα

Το protothema στο κέντρο του Τελ Αβίβ: Πάνω από 150.000 άνθρωποι στη συγκέντρωση των συγγενών για τους ομήρους - Δείτε βίντεο

Πέθανε στα 79 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης