Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Άλλοι 11 νεκροί και 49 τραυματίες στη Γάζα από τα ισραηλινά πυρά
Άλλοι 11 νεκροί και 49 τραυματίες στη Γάζα από τα ισραηλινά πυρά
Ξεπερνούν τους 67.000 οι νεκροί μέσα σε δύο χρόνια
Παρά το ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια κατάπαυση του πυρός, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά 11 Παλαιστίνιοι και τραυματίστηκαν άλλοι 49.
Από την αρχή του πολέμου οι νεκροί είναι 67.194 και οι τραυματίες 169.890.
Από την αρχή του πολέμου οι νεκροί είναι 67.194 και οι τραυματίες 169.890.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα