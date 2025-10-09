Άλλοι 11 νεκροί και 49 τραυματίες στη Γάζα από τα ισραηλινά πυρά
ΚΟΣΜΟΣ
Γάζα

Άλλοι 11 νεκροί και 49 τραυματίες στη Γάζα από τα ισραηλινά πυρά

Ξεπερνούν τους 67.000 οι νεκροί μέσα σε δύο χρόνια

Άλλοι 11 νεκροί και 49 τραυματίες στη Γάζα από τα ισραηλινά πυρά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Παρά το ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια κατάπαυση του πυρός, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά 11 Παλαιστίνιοι και τραυματίστηκαν άλλοι 49.

Από την αρχή του πολέμου οι νεκροί είναι 67.194 και οι τραυματίες 169.890.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης