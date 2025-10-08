Οι παράνομες διελεύσεις των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 50 ετών

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Κατά τη διάρκεια των πρώτων οκτώ μηνών της θητείας του Τραμπ, καταγράφηκαν λιγότερες από 9.000 παράνομες διελεύσεις κάθε μήνα
Οι παράνομες διελεύσεις στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού έχουν φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από μισό αιώνα, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία που ελήφθησαν από το CBS News.
Κατά το οικονομικό έτος 2025, το οποίο διήρκεσε τέσσερις μήνες της διακυβέρνησης του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, οι πράκτορες της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ σταμάτησαν 238.000 μετανάστες που διέσχιζαν παράνομα τα νότια σύνορα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.
Κατά τη διάρκεια των πρώτων οκτώ μηνών της θητείας του Τραμπ, καταγράφηκαν λιγότερες από 9.000 παράνομες διελεύσεις κάθε μήνα, ανέφερε το CBS.
Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό συλλήψεων από το 1970, όταν οι συνοριοφύλακες σταμάτησαν 202.000 ανθρώπους που διέσχιζαν παράνομα τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.
«Οι αριθμοί καταδεικνύουν πρόοδο στην ασφάλεια των συνόρων», δήλωσε η Τζένι Μάρεϊ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Εθνικού Φόρουμ Μετανάστευσης, προσθέτοντας ότι τόσο τα κόμματα όσο και ο Λευκός Οίκος πρέπει να εργαστούν για την ψήφιση νομοθεσίας για τη μετανάστευση.
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, δήλωσε στο BBC ότι τα τελευταία στοιχεία για τα σύνορα δείχνουν ότι ο Τραμπ τηρεί την υπόσχεσή του να ασφαλίσει τα σύνορα.
