Ανησυχία της Ρωσίας για την κλιμάκωση των επιθέσεων των ΗΠΑ σε πλοία στα ανοιχτά της Βενεζουέλας
Ανησυχία της Ρωσίας για την κλιμάκωση των επιθέσεων των ΗΠΑ σε πλοία στα ανοιχτά της Βενεζουέλας
Νόμιμος στόχος όποιος μεταφέρει ναρκωτικά, λέει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ επέκρινε σήμερα το αμερικανικό πλήγμα σε ένα πλοίο που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μετέφερε ναρκωτικά, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.
Ο Λαβρόφ μίλησε τηλεφωνικά με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του Ιβάν Χιλ.
«Οι υπουργοί εξέφρασαν τη σοβαρή ανησυχία τους για την κλιμάκωση των ενεργειών της Ουάσινγκτον στην Καραϊβική, η οποία θα μπορούσε να έχει συνέπειες για την περιοχή» ανέφερε το ρωσικό υπουργείο στην ανακοίνωσή του.
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από το πλήγμα, στις 3 Οκτωβρίου, στο πλοίο που οι ΗΠΑ λένε ότι μετέφερε «σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών» που «θα δηλητηρίαζαν τον λαό μας».
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο συντηρητικό τηλεοπτικό κανάλι Fox News, είπε ότι έχει την άδεια να πλήττει πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικών στην Καραϊβική Θάλασσα.
«Αν βρίσκεστε στο ημισφαίριό μας, αν είστε στην Καραϊβική, στα βόρεια της Βενεζουέλας και θέλετε να μεταφέρετε ναρκωτικά στις ΗΠΑ, είστε νόμιμος στόχος του στρατού των ΗΠΑ», προειδοποίησε.
