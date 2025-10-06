Ynet: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ θα απελαθεί από το Ισραήλ σήμερα μαζί με 27 Έλληνες ακτιβιστές
Ynet: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ θα απελαθεί από το Ισραήλ σήμερα μαζί με 27 Έλληνες ακτιβιστές
Το αεροπλάνο θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ραμόν του νότιου Ισραήλ και θα προσγειωθεί στην Αθήνα, σύμφωνα με το Ynet - 137 ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας έχουν απελαθεί μέχρι στιγμής
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ πρόκειται να απελαθεί από το Ισραήλ σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου με πτήση που χρηματοδοτείται από την Ελλάδα, αναφέρει το Ynet, αφού αυτή και εκατοντάδες άλλοι ακτιβιστές συνελήφθησαν προσπαθώντας να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.
Το αεροπλάνο θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ραμόν του νότιου Ισραήλ και θα προσγειωθεί στην Αθήνα. Η Τούνμπεργκ θα συνοδεύεται από 27 άλλους απελαθέντες ακτιβιστές, όλοι Έλληνες πολίτες των οποίων η επιστροφή στην πατρίδα κανονίστηκε από την κυβέρνησή τους, σύμφωνα με το πρακτορείο.
Περισσότεροι από 470 ακτιβιστές συνελήφθησαν από 42 σκάφη που συμμετείχαν στον Παγκόσμιο Στόλο Sumud, αφού αναχαιτίστηκαν από το Ισραηλινό Ναυτικό.
Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε το Σάββατο ότι 137 ακτιβιστές του στολίσκου έχουν απελαθεί μέχρι στιγμής. Όσοι παραμένουν κρατούνται στη φυλακή Κέτζιοτ, σε συνθήκες που ο νομικός τους εκπρόσωπος περιγράφει ως κατώτερες των προδιαγραφών.
Σύμφωνα με μαρτυρίες που δόθηκαν στην ομάδα νομικής βοήθειας Adalah, στους κρατούμενους ακτιβιστές έχει στερηθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και τους παρέχονται «εξαιρετικά ανεπαρκείς» ποσότητες τροφίμων και νερού.
Οι αναφορές έχουν δείξει ότι η Τούνμπεργκ έχει υποστεί ιδιαίτερα σκληρή μεταχείριση.
Η Σουηδή ακτιβίστρια δεν μπόρεσε να συναντηθεί με δικηγόρο όσο βρίσκεται στη φυλακή από το απόγευμα της Κυριακής.
Ειδήσεις σήμερα:
Διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας - Νεκροί δύο άνδρες
Καιρός: Επιστρέφουν οι καταιγίδες τη Δευτέρα - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν φαινόμενα
Αλέξης Πατέλης: Tα κρασιά του Ταμείου Ανάκαμψης, τα ψώνια του Τσίπρα και το σπασμένο λογισμικό της Microsoft
Το αεροπλάνο θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ραμόν του νότιου Ισραήλ και θα προσγειωθεί στην Αθήνα. Η Τούνμπεργκ θα συνοδεύεται από 27 άλλους απελαθέντες ακτιβιστές, όλοι Έλληνες πολίτες των οποίων η επιστροφή στην πατρίδα κανονίστηκε από την κυβέρνησή τους, σύμφωνα με το πρακτορείο.
Περισσότεροι από 470 ακτιβιστές συνελήφθησαν από 42 σκάφη που συμμετείχαν στον Παγκόσμιο Στόλο Sumud, αφού αναχαιτίστηκαν από το Ισραηλινό Ναυτικό.
Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε το Σάββατο ότι 137 ακτιβιστές του στολίσκου έχουν απελαθεί μέχρι στιγμής. Όσοι παραμένουν κρατούνται στη φυλακή Κέτζιοτ, σε συνθήκες που ο νομικός τους εκπρόσωπος περιγράφει ως κατώτερες των προδιαγραφών.
Σύμφωνα με μαρτυρίες που δόθηκαν στην ομάδα νομικής βοήθειας Adalah, στους κρατούμενους ακτιβιστές έχει στερηθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και τους παρέχονται «εξαιρετικά ανεπαρκείς» ποσότητες τροφίμων και νερού.
Οι αναφορές έχουν δείξει ότι η Τούνμπεργκ έχει υποστεί ιδιαίτερα σκληρή μεταχείριση.
Η Σουηδή ακτιβίστρια δεν μπόρεσε να συναντηθεί με δικηγόρο όσο βρίσκεται στη φυλακή από το απόγευμα της Κυριακής.
Ειδήσεις σήμερα:
Διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας - Νεκροί δύο άνδρες
Καιρός: Επιστρέφουν οι καταιγίδες τη Δευτέρα - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν φαινόμενα
Αλέξης Πατέλης: Tα κρασιά του Ταμείου Ανάκαμψης, τα ψώνια του Τσίπρα και το σπασμένο λογισμικό της Microsoft
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα