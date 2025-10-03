Ελεύθερος με εγγύηση για υπόθεση βιασμού ήταν ο δράστης του αιματοκυλίσματος στη συναγωγή του Μάντσεστερ
ΚΟΣΜΟΣ
Μάντσεστερ Συναγωγή Βρετανία Επίθεση Τρομοκρατική επίθεση

Ελεύθερος με εγγύηση για υπόθεση βιασμού ήταν ο δράστης του αιματοκυλίσματος στη συναγωγή του Μάντσεστερ

Φωτογραφία του «ήρωα» της συναγωγής, Άντριαν Ντόλμπι, ενός εκ των δύο θυμάτων του τραγικού περιστατικού του Μάντσεστερ, έδωσε στη δημοσιότητα η οικογένειά του 

Ελεύθερος με εγγύηση για υπόθεση βιασμού ήταν ο δράστης του αιματοκυλίσματος στη συναγωγή του Μάντσεστερ
12 ΣΧΟΛΙΑ
Ελεύθερος με εγγύηση, κατηγορούμενος για υπόθεση βιασμού, ήταν  ο Τζιχάντ αλ-Σάμι, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε χθες σε συναγωγή στο Μάντσεστερ. Ο 35χρονος, που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών, ήταν Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής και είχε λάβει την υπηκοότητα το 2006, σε ηλικία περίπου 16 ετών, μετά την είσοδό του στη χώρα ως παιδί.

Ο αλ-Σάμι διέμενε στο Πρέστγουιτς του Μάντσεστερ, ενώ δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές ούτε είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα πρόληψης ριζοσπαστικοποίησης «Prevent».  Ο ίδιος φέρεται να εργαζόταν ως δάσκαλος αγγλικών και προγραμματισμού, ενώ οι γείτονες τον περιγράφουν ως απομονωμένο και σιωπηλό άνθρωπο, που απέφευγε τις κοινωνικές επαφές.

Η οικογένειά του, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, καταδίκασε την πράξη του, δηλώνοντας «βαθιά σοκαρισμένη και θλιμμένη» και τονίζοντας ότι «αποστασιοποιείται πλήρως από την επίθεση».

Ο Άντριαν Ντόλμπι, ο «ήρωας» της συναγωγής

Η οικογένεια του Άντριαν Ντόλμπι, ενός από τα θύματα της επίθεσης, έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του, περιγράφοντάς τον ως «ήρωα» που έσωσε άλλους ανθρώπους κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ο Ντόλμπι, ο οποίος ήταν παρών στη συναγωγή, εμπόδισε τον δράστη να εισβάλει στον χώρο λατρείας, σύμφωνα με την αστυνομία του Μάντσεστερ.

Ελεύθερος με εγγύηση για υπόθεση βιασμού ήταν ο δράστης του αιματοκυλίσματος στη συναγωγή του Μάντσεστερ


Ωστόσο, η ίδια η αστυνομία αναγνώρισε ότι ο θάνατός του ενδέχεται να προήλθε από «τραγικό και ακούσιο αποτέλεσμα» της επιχείρησης των ενόπλων δυνάμεων ασφαλείας για να εξουδετερώσουν τον δράστη. Νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστό ότι οι Αρχές θεωρούν πιθανό ένα από τα θύματα να σκοτώθηκε κατά λάθος από πυρά αστυνομικών στη διάρκεια της ανταλλαγής.

Η οικογένειά του σημείωσε: «Ο Άντριαν Ντόλμπι ήταν ένας ήρωας και έχασε τραγικά τη ζωή του με πράξη θάρρους για να σώσει άλλους. Ήταν ένας αγαπημένος αδελφός, στοργικός θείος για τις τέσσερις ανιψιές και τον έναν ανιψιό του και ένας ξεχωριστός ξάδερφος. Η οικογένεια είναι συγκλονισμένη από τον ξαφνικό θάνατο ενός τόσο καλόκαρδου και απλού ανθρώπου. Η τελευταία του πράξη ήταν μια πράξη βαθύτατου θάρρους».

Ο δεύτερος νεκρός της επίθεσης

Κλείσιμο
Στην επίθεση έχασε τη ζωή του και ο 66χρονος Μέλβιν Κράβιτς, που βρισκόταν επίσης στον χώρο τη στιγμή της επίθεσης.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες της ανταπόκρισης των δυνάμεων ασφαλείας και τις ακριβείς αιτίες θανάτου των θυμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια

Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας

Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης