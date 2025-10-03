Εβραίοι 53 και 66 ετών τα δύο θύματα του Σύρου που αιματοκύλησε τη συναγωγή στο Μάντσεστερ
Εβραίοι 53 και 66 ετών τα δύο θύματα του Σύρου που αιματοκύλησε τη συναγωγή στο Μάντσεστερ

Πρόκειται για τον 53χρονο Adrian Daulby και τον 66χρονο Melvin Cravitz

Εβραίοι 53 και 66 ετών τα δύο θύματα του Σύρου που αιματοκύλησε τη συναγωγή στο Μάντσεστερ
Τα ονόματα των δύο ανδρών που σκοτώθηκαν από τον Σύρο τρομοκράτη έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Πρόκειται για τον 53χρονο Adrian Daulby και τον 66χρονο Melvin Cravitz.

Γείτονας του Daulby τον περιέγραψε ως «έναν από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου» προσθέτοντας ότι συχνά αγόραζε βιβλία και παιχνίδια για τα παιδιά της γειτονιάς. «Ήταν ένας πολύ, πολύ καλός άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Cravitz ήταν φίλος με τον ραβίνο της συναγωγής, ο οποίος χαρακτηρίζεται ήρωας γιατί κράτησε τον 35χρονο Σύρο εκτός του κτηρίου. Ο 66χρονος ήταν παντρεμένος από το 2009.

Εβραίοι 53 και 66 ετών τα δύο θύματα του Σύρου που αιματοκύλησε τη συναγωγή στο Μάντσεστερ
O 66χρονος Melvin Cravitz που έπεσε νεκρός από την επίθεση του 35χρονου Σύρου


Ως δράστης της επίθεσης έχει ταυτοποιηθεί ο 35χρονος Τζιχάντ Αλ-Σάμι, ο οποίος φέρεται αρχικά να έπεσε με αυτοκίνητο στις πύλες της συναγωγής και στη συνέχεια να επιτέθηκε με μαχαίρι.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον πυροβόλησαν λίγα λεπτά αργότερα υπό τον φόβο ότι φορούσε ζώνη με εκρηκτικά.

Τρεις άνδρες παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο: Ο ένας μαχαιρώθηκε από τον 35χρονο, ο δεύτερος τραυματίστηκε όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο και ο τρίτος έχει τραύμα που πιθανόν «προκλήθηκε όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον Σύρο»

Η βρετανική αστυνομία έχει συλλάβει τρία άτομα - δύο άνδρες ηλικίας 30 ετών και μια γυναίκα 60 ετών - ως ύποπτα για τη διάπραξη, την προετοιμασία και την υποκίνηση τρομοκρατικών ενεργειών.


