«Δείτε τους, είστε τρομοκράτες, στηρίζετε δολοφόνους» - Ακροδεξιός υπουργός του Νετανιάχου χλεύασε τους συλληφθέντες από τον στολίσκο για τη Γάζα
«Δείτε τους, είστε τρομοκράτες, στηρίζετε δολοφόνους» - Ακροδεξιός υπουργός του Νετανιάχου χλεύασε τους συλληφθέντες από τον στολίσκο για τη Γάζα
Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, βρέθηκε στο λιμάνι του Ασντόντ όπου κρατούνται οι συλληφθέντες
Στο Ασντόντ, όπου κρατούνται οι συλληφθέντες από τον στολίσκο για τη Γάζα βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο ακροδεξιός υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας του Ισραήλ φαίνεται να ξεσπά και να απευθύνεται με βαρείς χαρακτηρισμούς προς τους συλληφθέντες.
Δείχνοντας τους με το δάχτυλό του, ο Μπεν Γκβιρ ακούγεται να αποκαλεί «τρομοκράτες» τους συλληφθέντες και να φωνάζει «θα τιμωρηθείτε»,
«Αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες. Δείτε τους. Υποστηρικτές των δολοφόνων. Ήρθαν για τη Γάζα, για τους τρομοκράτες» ακούγεται να λέει ο Μπεν Γκβιρ.
Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές κανένα πλοίο του στολίσκου δεν πέρασε τελικά τον αποκλεισμό μετά το ρεσάλτο σε σκάφη της Global Sumud Flotilla, που είχε ως στόχο τη μεταφορά ακτιβιστών και ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας.
Οι συλληφθέντες που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ασντόντ καταγράφηκαν και αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία απέλασής τους.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας του Ισραήλ φαίνεται να ξεσπά και να απευθύνεται με βαρείς χαρακτηρισμούς προς τους συλληφθέντες.
Δείχνοντας τους με το δάχτυλό του, ο Μπεν Γκβιρ ακούγεται να αποκαλεί «τρομοκράτες» τους συλληφθέντες και να φωνάζει «θα τιμωρηθείτε»,
«Αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες. Δείτε τους. Υποστηρικτές των δολοφόνων. Ήρθαν για τη Γάζα, για τους τρομοκράτες» ακούγεται να λέει ο Μπεν Γκβιρ.
Israel’s National Security Minister Itamar Ben-Gvir visited detained activists from the Global Sumud Flotilla.— Clash Report (@clashreport) October 3, 2025
"These are the terrorists. They are terrorists. Look at them. Supporters of murderers. They came for Gaza, for the terrorists. pic.twitter.com/wx2bApCGbQ
Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές κανένα πλοίο του στολίσκου δεν πέρασε τελικά τον αποκλεισμό μετά το ρεσάλτο σε σκάφη της Global Sumud Flotilla, που είχε ως στόχο τη μεταφορά ακτιβιστών και ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας.
Οι συλληφθέντες που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ασντόντ καταγράφηκαν και αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία απέλασής τους.
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιοι κερδίζουν από την αναβολή της δίκης για τα Τέμπη - Σημαντικός κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων
Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο: Τα τραγούδια που διάλεξε ο «αλήτης της ποπ», το σόου με το κοινό και η... Χάιδω
Πρώην σύντροφος της Μαρίας Νιώτη ο 17χρονος που τη σκότωσε στο Νιού Τζέρσεϊ - Έλεγε «ειλικρινή συλλυπητήρια» σε βίντεο μια ημέρα πριν συλληφθεί
Ποιοι κερδίζουν από την αναβολή της δίκης για τα Τέμπη - Σημαντικός κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων
Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο: Τα τραγούδια που διάλεξε ο «αλήτης της ποπ», το σόου με το κοινό και η... Χάιδω
Πρώην σύντροφος της Μαρίας Νιώτη ο 17χρονος που τη σκότωσε στο Νιού Τζέρσεϊ - Έλεγε «ειλικρινή συλλυπητήρια» σε βίντεο μια ημέρα πριν συλληφθεί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα