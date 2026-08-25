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Επιχείρηση για την ανάσυρση αυτοκινήτου από ποτάμι στο Ηράκλειο: Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Αυτοκίνητο

Επιχείρηση για την ανάσυρση αυτοκινήτου από ποτάμι στο Ηράκλειο: Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

Η θέση του οχήματος ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη - Άγνωστο παραμένει πώς βρέθηκε στο σημείο

Επιχείρηση για την ανάσυρση αυτοκινήτου από ποτάμι στο Ηράκλειο: Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι
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Μεγάλη επιχείρηση διεξήχθη χθες Δευτέρα στο Ηράκλειο μετά την πτώση ΙΧ αυτοκινήτου στις εκβολές του Γιόφυρου ποταμού, κοντά στο Παγκρήτιο στάδιο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, του λιμενικού και της αστυνομίας, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης εξειδικευμένες ομάδες και δύτες που ερεύνησαν το σημείο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε κάποιος εγκλωβισμένος στο όχημα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής κάποιος εγκλωβισμένος.

Οι έρευνες και η επιχείρηση στο σημείο συνεχίζονται. Διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στις εκβολές του Γιόφυρου ποταμού.

Δείτε φωτογραφίες:

Επιχείρηση για την ανάσυρση αυτοκινήτου από ποτάμι στο Ηράκλειο: Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι
Επιχείρηση για την ανάσυρση αυτοκινήτου από ποτάμι στο Ηράκλειο: Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι




Φωτογραφίες: creta24.gr
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