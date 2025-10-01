ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αιθιοπία: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 200 τραυματίες από κατάρρευση σκαλωσιάς σε εκκλησία

Η σκαλωσιά κατέρρευσε ενώ γίνονταν οικοδομικές εργασίες στην εκκλησία του Αρέρτι, μιας πόλης που απέχει 70 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε μια αυτοσχέδια σκαλωσιά σε μια εκκλησία στην πόλη Αρέρτι της Αιθιοπίας, μετέδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης Fana Broadcasting Corporate (FBC).

Ο προηγούμενος απολογισμός, άλλου δημόσιου μέσου ενημέρωσης, έκανε λόγο για 22 νεκρούς και 55 τραυματίες.

Σύμφωνα με το Fana, η ξύλινη σκαλωσιά κατέρρευσε ενώ γίνονταν οικοδομικές εργασίες στην εκκλησία του Αρέρτι, μιας πόλης που απέχει 70 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα. Τουλάχιστον 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης.



Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, ο Άχμεντ Γκεμπεγιέχου, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς η κατάρρευση σημειώθηκε την ώρα που πολλοί προσκυνητές επισκέπτονταν το εργοτάξιο.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση EBC, η σκαλωσιά κατέρρευσε γύρω στις 7.45 τοπική ώρα. Φωτογραφίες που ανάρτησε η EBC στο Facebook δείχνουν μια πελώρια σκαλωσιά, φτιαγμένη από μακριά και λεπτά ξύλα, πριν από την καταστροφή και στη συνέχεια πολλούς ανθρώπους να προσπαθούν να βοηθήσουν τους τραυματίες, μέσα στο κτίριο.

Το Αρέρτι βρίσκεται στην περιφέρεια της Αμχάρα, τη δεύτερη πολυπληθέστερη της Αιθιοπίας, όπου σημειώνονται σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των ομοσπονδιακών δυνάμεων και των ανταρτών. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους της ανήκουν στην Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία, μια από τις παλαιότερες χριστιανικές εκκλησίες στον κόσμο. Υπολογίζεται ότι το 35% των Αιθιόπων είναι μέλη της.


