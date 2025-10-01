Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Μέση Ανατολή: Είμαστε «μια ανάσα» από την πλήρη περικύκλωση της Πόλης της Γάζας, λέει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας
Μέση Ανατολή: Είμαστε «μια ανάσα» από την πλήρη περικύκλωση της Πόλης της Γάζας, λέει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας
Οι IDF ανακοίνωσαν ότι ο παραλιακός δρόμος Ρασίντ, στη δυτική Γάζα, θα κλείσει για κάθε κίνηση προς τα βόρεια από το μεσημέρι της Τετάρτης
Ένα βήμα πριν από την πλήρη περικύκλωση της πόλης της Γάζας βρίσκονται οι Ισραηλινοί, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ, καθώς οι IDF κατέλαβαν το δυτικό τμήμα του διαδρόμου Νετζαρίμ, νότια της πόλης, μέχρι τις ακτές.
Σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό, η κίνηση αυτή «διχοτομεί τη Λωρίδα της Γάζας σε βόρειο και νότιο τμήμα», ενισχύοντας την πολιορκία της πόλης. «Όλοι όσοι θα αποχωρήσουν προς τον νότο, θα υποχρεωθούν να περάσουν από σημεία ελέγχου των IDF», υπογράμμισε ο Κατζ.
Κλείσιμο της παραλιακής οδού
Νωρίτερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι ο παραλιακός δρόμος Ρασίντ, στη δυτική Γάζα, θα κλείσει για κάθε κίνηση προς τα βόρεια από το μεσημέρι, αποκλείοντας την πρόσβαση προς την πόλη.
«Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τους κατοίκους της Γάζας που το επιθυμούν να κινηθούν προς τον νότο, αφήνοντας τους τρομοκράτες της Χαμάς απομονωμένους μέσα στην πόλη, αντιμέτωπους με τη συνεχιζόμενη δράση των IDF με πλήρη ισχύ», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας.
Ο Κατζ τόνισε ότι όσοι παραμείνουν στη Γάζα θα θεωρηθούν «τρομοκράτες και υποστηρικτές της τρομοκρατίας». Παράλληλα, υπογράμμισε πως «οι IDF προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα και είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις μέχρι την επιστροφή όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς, στο δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου».
