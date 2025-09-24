Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Επίθεση των Χούθι με drone κατά του Εϊλάτ με 22 τραυματίες - Δείτε βίντεο
Πρόκειται για την δεύτερη παρόμοια επίθεση από τους αντάρτες στην Υεμένη μέσα σε μία εβδομάδα
Ένα drone που εξαπέλυσαν οι Χούθι χτύπησε την Τετάρτη στο Εϊλάτ του Ισραήλ σε κατοικημένη περιοχή, προακλώντας τον τραυματισμό πάνω από 20 ανθρώπων.
Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι το drone χτύπησε κοντά σε ξενοδοχείο και ότι υπάρχουν υλικές ζημιές.
Οι αντάρτες από την Υεμένη αργότερα ανέλαβαν και την ευθύνη.
Η υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών Magen David Adom ανέφερε ότι οι τραυματίες είναι 22, από τους οποίους δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση: ένας 60χρονος που χτυπήθηκε στα πόδια από θραύσματα και ένας 30χρονος που φέρει τραύμα στο στήθος.
Αρκετοί άλλοι δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες.
Η επίθεση σημειώνεται την ώρα που το Ισραήλ γιορτάζει σήμερα τη δεύτερη ημέρα του Ρος Ασανά, της εβραϊκής Πρωτοχρονιάς. Τα ξενοδοχεία του Εϊλάτ συνήθως είναι γεμάτα αυτήν την περίοδο.
Είναι η δεύτερη παρόμοια επίθεση από τους Χούθι μέσα σε μία εβδομάδα. Πριν από λίγες ημέρες, άλλο ένα drone που εκτόξευσαν οι Χούθι έπεσε στην περιοχή των ξενοδοχείων του Εϊλάτ, προκαλώντας υλικές ζημιές αλλά όχι θύματα.
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι το drone προερχόταν από τους Χούθι, αλλά παραδέχτηκε ότι δεν κατάφερε να το αναχαιτήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες εκτοξεύτηκαν δύο πύραυλοι από το σύστημα Iron Dome αλλά δεν βρήκαν τον στόχο τους. Οι σειρήνες ήχησαν κανονικά.
Για το περιστατικό θα αρχίσει έρευνα στο εσωτερικό του IDF.
«Οι τρομοκράτες Χούθι αρνούνται να πάρουν μαθήματα από αυτό που συνέβη στο Ιράν, στον Λίβανο και τη Γάζα» ανέφερε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατζ σε ανάρτησή του στο Χ. «Θα το μάθουν σε βάρος τους. Όποιος κάνει κακό στο Ισραήλ θα πληγεί στο επταπλάσιο», πρόσθεσε.
NEW: A Houthi drone hit Israel's Eilat.— Clash Report (@clashreport) September 24, 2025
Multiple injuries reported. pic.twitter.com/ZqUetMjOY4
Medics and security forces are responding to reports of an impact in Eilat after sirens warning of a drone infiltration sounded in the city. pic.twitter.com/VpC9noHnGG— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 24, 2025
Wow— Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) September 24, 2025
Closer view of the Houthis drone that hit downtown Eilat, Israel.
You can hear a woman screaming in the distance. pic.twitter.com/fALwy3DiTZ
