Ρένος Χαραλαμπίδης: Έμεινα δύο χρόνια άνεργος, όταν έκανα τον «Καλημέρη», με θεώρησαν ηθοποιό – χαβαλέ
Έχω περάσει δεκαετίες με μηδέν προτάσεις, πρόσθεσε σε πρόσφατη συνέντευξή του
Άνεργος είχε μείνει για δύο χρόνια ο Ρένος Χαραλαμπίδης μετά τη συμμετοχή του στη σειρά «Κάτι τρέχει με τους δίπλα» το 1999. Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι ο ρόλος του «Καλημέρη» έκανε πολλούς ανθρώπους του χώρου να μην τον πάρουν στα σοβαρά. Αντιθέτως, κάποιοι τον θεώρησαν «χαβαλέ».
Ο Ρένος Χαραλαμπίδης παραχώρησε συνέντευξη στο Τύπος Tv και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε γιατί δεν συμμετέχει πλέον σε σίριαλ. Αφού εξήγησε ότι δεν δέχεται προτάσεις, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που είχε στην καριέρα του ο συγκεκριμένος ρόλος. «Για να κάνω μυθοπλασία, πρέπει να μου προτείνουν κάτι. Δεν μου προτείνεται. Φέτος, έχω πολύ καλές προτάσεις. Έχω περάσει δεκαετίες με μηδέν προτάσεις. Για να γίνει μια πολύ καλή δουλειά θέλει ταλέντο και από τους παραγωγούς. Όταν έκανα τον “Καλημέρη”, μετά έμεινα δυο χρόνια άνεργος. Γιατί με θεώρησαν ηθοποιό – χαβαλέ», επισήμανε ο ηθοποιός.
Συνεχίζοντας σημείωσε πως κάποιοι πιστεύουν πως οι δυνατότητές του περιορίζονται σε συγκεκριμένα πράγματα. «Έχω ακούσει τεράστιους παραγωγούς να μου λένε πως είμαι ειδικός ηθοποιός, κάνω για ειδικά πράγματα. Ακόμα και σήμερα, δίνω οντισιόν. Περνάω ακροάσεις για να παίξω κάπου», πρόσθεσε.
Κλείνοντας, ο ηθοποιός τόνισε πως δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί αυτή την κατάσταση. «Το δέχομαι γιατί, αν δεν το δεχθώ, θα μείνω τελείως απ’ έξω. Επαναλαμβάνω, ταλέντο πρέπει να έχουν και εκείνοι που επιλέγουν ποιοι θα παίξουν σε σειρές. Κάνουν κάστινγκ και είναι τόσο αυτονόητο ποιος θα παίξει. Δεν υπάρχει μια έκπληξη, να καθίσει ο τηλεθεατής να δει κάτι άλλο. Και το κακό είναι πως δεν κάνουν τηλεθέαση και μετά αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό», κατέληξε.
