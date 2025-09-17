Η χώρα κινδυνεύει μετά τη δολοφονία του Κερκ με κρίση που δεν έχουμε ξαναδεί, προειδοποιεί ο Ομπάμα
ΚΟΣΜΟΣ
Μπαράκ Ομπάμα Τσάρλι Κερκ

Η χώρα κινδυνεύει μετά τη δολοφονία του Κερκ με κρίση που δεν έχουμε ξαναδεί, προειδοποιεί ο Ομπάμα

Σε στιγμές υψηλής έντασης στη χώρα, μέρος του έργου του προέδρου είναι να φέρει τους ανθρώπους κοντά, τόνισε σε εκδήλωση στην Πενσυλβάνια

Η χώρα κινδυνεύει μετά τη δολοφονία του Κερκ με κρίση που δεν έχουμε ξαναδεί, προειδοποιεί ο Ομπάμα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν με «πολιτική κρίση που δεν έχουμε ξαναδεί» μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, προειδοποίησε ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην Πενσυλβάνια, ο Ομπάμα δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον Κερκ και ότι διαφωνούσε με πολλές από τις απόψεις του, αλλά χαρακτήρισε τη δολοφονία «φρικτή και τραγική».

Επέκρινε τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ προς τους πολιτικούς του αντιπάλους και αναφέρθηκε σε προηγούμενους Ρεπουμπλικάνους προέδρους οι οποίοι, όπως είπε, τόνιζαν την εθνική ενότητα σε στιγμές έντασης.

Σε απάντηση, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τον Ομπάμα «αρχιτέκτονα της σύγχρονης πολιτικής διαίρεσης».

Πριν από τη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ, σύμμαχοι του Τραμπ απέδωσαν την ευθύνη για τη δολοφονία σε αριστερούς ακτιβιστές και στη ρητορική των Δημοκρατικών βουλευτών και των υποστηρικτών τους.

Μιλώντας στο Έρι της Πενσυλβανίας, ο Ομπάμα είπε: «Νομίζω ότι σε στιγμές όπως αυτή, όταν η ένταση είναι υψηλή, μέρος του έργου του προέδρου είναι να φέρει τους ανθρώπους κοντά». Προέτρεψε τους Αμερικανούς να «σέβονται το δικαίωμα των άλλων να λένε πράγματα με τα οποία διαφωνούμε βαθιά».

Παράλληλα, ο Ομπάμα εξήρε τον κυβερνήτη της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, που είναι Ρεπουμπλικανός, ο οποίος, όπως είπε, έδειξε «ότι είναι δυνατόν να διαφωνούμε, τηρώντας παράλληλα έναν βασικό κώδικα για το πώς πρέπει να συμμετέχουμε σε δημόσιες συζητήσεις».

Ο Ομπάμα επισήμανε ακόμη ότι δεν χρησιμοποίησε τη μαζική δολοφονία που διαπράχθηκε το 2015 σε μια εκκλησία μαύρων στη Νότια Καρολίνα από λευκό ρατσιστή για να επιτεθεί στους πολιτικούς του εχθρούς. Υπενθύμισε δε ότι μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους «έκανε ρητά προσπάθεια να δηλώσει ότι “δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισλάμ”».

Κλείσιμο
«Και έτσι, όταν ακούω όχι μόνο τον σημερινό πρόεδρο, αλλά και τους βοηθούς του, οι οποίοι έχουν ιστορικό να αποκαλούν τους πολιτικούς αντιπάλους “ζωύφια”, εχθρούς που πρέπει να “στοχοποιηθούν”, αυτό δείχνει ένα ευρύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή και κάτι με το οποίο θα πρέπει να καταπιαστείτε όλοι μας», δήλωσε ο Ομπάμα.


Ειδήσεις σήμερα:

Νέο νομοσχέδιο - Mόνο με αγροτική και φοιτητική βίζα δεκτοί οι μετανάστες

Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Πάτρας Γιώργος Παυλάκης

Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης