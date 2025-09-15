Υπόθεση Μαντλίν ΜακΚάν: Για τις βρετανικές Αρχές ο Μπρίκνερ παραμένει ύποπτος, παρά την επικείμενη αποφυλάκιση
Ο ίδιος αρνείται κάθε συμμετοχή του στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν που παραμένει ανοιχτή από το 2007 - Σύντομα θα αποφυλακιστεί από τη φυλακή που κρατείται στη Γερμανία
Η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο 49χρονος Γερμανός Κρίστιαν Μπρίκνερ παραμένει ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν το 2007, ενώ αναμένεται να αποφυλακιστεί σύντομα στη Γερμανία. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό νέων στοιχείων.
Η εξαφάνιση της τρίχρονης Μαντλίν στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας είχε συγκεντρώσει την προσοχή των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης. Στις 3 Μαΐου 2007, το κοριτσάκι εξαφανίστηκε από το διαμέρισμα όπου βρισκόταν με την οικογένειά του στην πόλη Πράια ντα Λουζ. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, δεν έχει εντοπιστεί κάτι που να σχετίζεται με αυτή.
Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ ζούσε στην περιοχή του Αλγκάρβε όταν εξαφανίστηκε η Μαντλίν και αναμένεται να αποφυλακιστεί από τη γερμανική φυλακή αυτόν τον μήνα. Ο ίδιος είχε αρνηθεί αίτημα της βρετανικής αστυνομίας για ανάκριση, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας. Ο επικεφαλής της έρευνας της βρετανικής αστυνομίας, Διοικητής Μαρκ Κράνγουελ, επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη υπόσταση του Μπρίκνερ ως ύποπτου για την υπόθεση.
«Είμαστε ενήμεροι για την επικείμενη αποφυλάκιση του 49χρονου Γερμανού, ο οποίος είναι ο κύριος ύποπτος στην έρευνα της γερμανικής αστυνομίας για την εξαφάνιση της Μαντλίν», ανέφερε ο Κράνγουελ. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αυτό το άτομο παραμένει ύποπτο στην έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου».
Ο Μπρίκνερ, που είναι καταδικασμένος για κακοποίηση παιδιών και εμπόριο ναρκωτικών, βρίσκεται στη φυλακή για τον βιασμό μιας 72χρονης γυναίκας στην ίδια περιοχή, στο Αλγκάρβε. Παρά το γεγονός ότι οι γερμανικές αρχές δήλωσαν το 2020 ότι η Μαντλίν πιθανότατα είναι νεκρή και ότι ο Μπρίκνερ είναι πιθανότατα υπεύθυνος, ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα που σχετίζεται με την εξαφάνιση.
Πριν από την αναμενόμενη αποφυλάκισή του, οι πορτογαλικές και γερμανικές αρχές πέρασαν τέσσερις ημέρες τον Ιούνιο πραγματοποιώντας έρευνες για την ανεύρεση στοιχείων που να τον συνδέουν με την εξαφάνιση της τρίχρονης. «Δεν μπορούμε να παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες της αποφυλάκισης θα πρέπει να απευθύνονται στις γερμανικές αρχές», αναφέρεται στη δήλωση της αστυνομίας.
