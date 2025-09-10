Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ πίεσαν το Κατάρ να μην εγκαταλείψει τη διαμεσολάβηση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς
Οι Καταριανοί εξέταζαν το ενδεχόμενο να αποσυρθούν, ωστόσο οι πιέσεις της Ουάσινγκτον τους οδήγησαν σε αναθεώρηση
Πιέσεις στο Κατάρ να μην σταματήσει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την επίθεση που πραγματοποίησαν οι IDF στη Ντόχα εναντίον της ηγεσίας της παλαιστινιακής οργάνωσης, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που μίλησε στην εφημερίδα The Times of Israel.
Η πίεση των ΗΠΑ ήρθε μετά την ανακοίνωση των ηγετών του Κατάρ στην κυβέρνηση Τραμπ νωρίτερα σήμερα ότι σχεδίαζαν να αναστείλουν προσωρινά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης.
Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η πίεση των ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα το Κατάρ να αναθεωρήσει την αρχική του απόφαση.
Ο πρωθυπουργός του Κατάρ τόνισε στη συνέχεια ότι η Ντόχα θα συνεχίσει να συμμετέχει στις προσπάθειες, σημειώνοντας, πάντως, πως η χώρα του έχει το δικαίωμα να απαντήσει στο Ισραήλ.
