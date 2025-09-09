Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο - Εμπρησμούς σε πυλώνες ερευνούν οι Αρχές
Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο - Εμπρησμούς σε πυλώνες ερευνούν οι Αρχές

Η διακοπή προκάλεσε διακοπή της λειτουργίας των τραμ, καθώς και των φωτεινών σηματοδοτών

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο νοτιοανατολικό Βερολίνο μετά από μια εκτεταμένη διακοπή ρεύματος, ανακοίνωσε η αστυνομία την Τρίτη.

Ειδικότερα, περισσότερα από 43.000 νοικοκυριά και 3.000 επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι η διακοπή ρεύματος οφείλεται σε εμπρησμό, καθώς δύο πυλώνες υψηλής τάσης πήραν φωτιά, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας. Οι φλόγες έχουν πλέον σβήσει και η αστυνομία βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Έχουν αποσταλεί δυνάμεις έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές Altglienicke, Grünau, Adlershof, Spindlersfeld, Alt-Johannisthal και Oberschöneweide, σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στο X.

Η διακοπή προκάλεσε διακοπή της λειτουργίας των τραμ στην περιοχή, καθώς και των φωτεινών σηματοδοτών, σύμφωνα με την αστυνομία. 

