Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο - Εμπρησμούς σε πυλώνες ερευνούν οι Αρχές
Η διακοπή προκάλεσε διακοπή της λειτουργίας των τραμ, καθώς και των φωτεινών σηματοδοτών
Χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο νοτιοανατολικό Βερολίνο μετά από μια εκτεταμένη διακοπή ρεύματος, ανακοίνωσε η αστυνομία την Τρίτη.
Ειδικότερα, περισσότερα από 43.000 νοικοκυριά και 3.000 επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ρεύμα.
Οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι η διακοπή ρεύματος οφείλεται σε εμπρησμό, καθώς δύο πυλώνες υψηλής τάσης πήραν φωτιά, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας. Οι φλόγες έχουν πλέον σβήσει και η αστυνομία βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
Έχουν αποσταλεί δυνάμεις έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές Altglienicke, Grünau, Adlershof, Spindlersfeld, Alt-Johannisthal και Oberschöneweide, σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στο X.
Η διακοπή προκάλεσε διακοπή της λειτουργίας των τραμ στην περιοχή, καθώς και των φωτεινών σηματοδοτών, σύμφωνα με την αστυνομία.
