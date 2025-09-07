Βρετανία: Πάνω από 400 συλλήψεις στη συγκέντρωση υποστήριξης στην Palestine Action στο Λονδίνο

Η συνιδρύτρια της Palestine Action Χούντα Αμόρι έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της απαγόρευσης του κινήματος. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να αρχίσει τον Νοέμβριο.Ογκώδεις διαδηλώσεις σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστίνιους γίνονται συχνά από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.