Νέο χτύπημα Τραμπ: Με τον «sleepy Τζο» όλοι γελούσαν με τις ΗΠΑ, τώρα είμαστε η «πιο καυτή» χώρα στον κόσμο
Ο Αμερικανός πρόεδρος τα έβαλε ξανά με τον προκάτοχό του, επαινώντας εμμέσως το δικό του κυβερνητικό έργο
Ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναχτύπησε, βάζοντας στο στόχαστρο τον Τζο Μπάιντεν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος αυτοαποθεώνεται εμμέσως για το κυβερνητικό του έργο, λέγοντας πως αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ είναι «η πιο καυτή χώρα στον κόσμο» σε αντίθεση με την περίοδο της διακυβέρνησης Μπάιντεν όπου «όλοι γελούσαν μαζί της».
«Οι ΗΠΑ είναι αυτή τη στιγμή η «πιο καυτή» χώρα στον κόσμο. Μόλις πριν από λίγο καιρό, υπό την ηγεσία του «Sleepy Τζο» Μπάιντεν, ήταν νεκρή και γελούσαν μαζί της σε όλο τον κόσμο!!! Όχι πια όμως – Κανείς δεν γελάει πια!!!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια περίοδο που διαπραγματεύεται το τέλος του πολέμου με το Ιράν, τη μονιμοποίηση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ - Λιβάνου, ενώ έχει ξεκινήσει να προετοιμάζεται και για τις ενδιάμεσες εκλογές.
