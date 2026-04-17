Το Ισραήλ «υποχρεώθηκε να κηρύξει εκεχειρία» στον Λίβανο, λέει ο Πεζεσκιάν: «Δεν έχουμε επιδίωξη για πυρηνικά όπλα»
Η Τεχεράνη απορρίπτει οποιαδήποτε προσωρινή κατάπαυση πυρός και ζητά μόνιμο τέλος στον πόλεμο για όλη την περιοχή, τονίζει ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν
Το Ισραήλ «αναγκάστηκε να κηρύξει εκεχειρία» στον Λίβανο, είπε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Περζεσκιάν, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή σε ισχυρή διπλωματική πίεση, ενώ η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι απορρίπτει συμφωνίες για προσωρινή κατάπαυση πυρός και ζητά συνολικό τέλος των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή.
Σε τηλεοπτική τοποθέτηση, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι το Ισραήλ «υποχρεώθηκε να ανακοινώσει εκεχειρία», υποστηρίζοντας ότι δεν έχει δικαίωμα να επιτίθεται στη Χεζμπολάχ ή σε άλλα μέτωπα στον Λίβανο. Ο Ιρανός πρόεδρος ευχαρίστησε το Πακιστάν για τη συμβολή του στις διπλωματικές προσπάθειες, οι οποίες, όπως είπε, συνέβαλαν στη διατήρηση «της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειας του Ιράν».
Ο Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι η χώρα του «δεν επιδίωξε ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων» και δεν επιθυμεί αστάθεια ή τρομοκρατία στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την ειρήνη, υπερασπιζόμενη παράλληλα την εδαφική της ακεραιότητα «με αξιοπρέπεια» και εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου.
Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν θα παραμείνει σταθερό στις αρχές και τις θέσεις του, σημειώνοντας ότι αυτό «πρέπει να γίνει κατανοητό από την άλλη πλευρά». Ο Ιρανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι ωθούν το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή σε χάος και πόλεμο, μέσω στοχευμένων δολοφονιών στρατιωτικών διοικητών, πολιτικών, επιστημόνων και φοιτητών.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας, ο Χατιμπζαντέχ υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης πυρός θα πρέπει να καλύπτει όλα τα μέτωπα συγκρούσεων, «από τον Λίβανο έως την Ερυθρά Θάλασσα», χαρακτηρίζοντας το ζήτημα αυτό «κόκκινη γραμμή» για το Ιράν.
«Δεν αποδεχόμαστε καμία προσωρινή εκεχειρία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο κύκλος της σύγκρουσης «πρέπει να τερματιστεί εδώ και οριστικά».
Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, σημείωσε ότι η θαλάσσια οδός παραμένει διαχρονικά ανοικτή, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται εντός των χωρικών υδάτων του Ιράν, αλλά διαχρονικά είναι προσβάσιμη για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
Ο Ιρανός αξιωματούχος κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι προκαλούν αστάθεια στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές τους έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και την ευρύτερη οικονομία.
"We defend the country's integrity with dignity / We are not seeking nuclear weapons or causing problems in the region" pic.twitter.com/kXlFVAlTaW
Pezeshkian: The Iranian people don’t trust the U.S. due to BROKEN COMMITMENTS. Iran is NOT seeking NUCLEAR WEAPONS, not seeking instability, not seeking terrorism.
Απορρίπτεται οποιαδήποτε προσωρινή εκεχειρίαΤην ίδια ώρα, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σαΐντ Χατιμπζαντέχ δήλωσε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει οποιαδήποτε προσωρινή εκεχειρία και επιδιώκει μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή.
