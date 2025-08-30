WSJ: Η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί σχέδια για τη μετονομασία του Πενταγώνου σε υπουργείο Πολέμου
WSJ: Η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί σχέδια για τη μετονομασία του Πενταγώνου σε υπουργείο Πολέμου

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει τρόπους για να προχωρήσει στη μετονομασία χωρίς να χρειαστεί η έγκριση του Κογκρέσου

Η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί σχέδια για τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Wall Street Journal το Σάββατο, το οποίο επικαλείται πηγή από το Λευκό Οίκο.

Η επιστροφή στην παλαιά ονομασία για το μεγαλύτερο υπουργείο των ΗΠΑ θα χρειαζόταν τυπικά έγκριση από το Κογκρέσο. Ωστόσο, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος εξετάζει και άλλους τρόπους ώστε να προχωρήσει η αλλαγή ακόμη και χωρίς τη συναίνεση του νομοθετικού σώματος.

Πότε καταργήθηκε το υπουργείο Πολέμου


Κατά την ιστορική του διαδρομή, το αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου (War Department) αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους θεσμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Δημιουργήθηκε το 1789 με αποστολή την οργάνωση και τη διοίκηση του Στρατού Ξηράς, ενώ σε καθοριστικές στιγμές, όπως ο Αμερικανικός Εμφύλιος και οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, είχε τον κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της πολεμικής προσπάθειας. Το Πεντάγωνο, μάλιστα, χτίστηκε το 1943 για να στεγάσει τις υπηρεσίες του. Το Υπουργείο Πολέμου καταργήθηκε το 1947, όταν με τον Νόμο Εθνικής Ασφαλείας δημιουργήθηκε το σημερινό Υπουργείο Άμυνας (Department of Defense), που ενοποίησε Στρατό, Ναυτικό και Αεροπορία υπό ενιαία ηγεσία.

