Τραγωδία στη Μαυριτανία με δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους μετανάστες – Βυθίστηκε το σκάφος τους
Επιζώντες ανέφεραν ότι το σκάφος τους ανατράπηκε ότι πολλοί επιβαίνοντες μετακινήθηκαν προς μία πλευρά του
Τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες είναι αγνοούμενοι μετά την ανατροπή σκάφους στα ανοικτά των ακτών της Μαυριτανίας, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της αφρικανικής χώρας.
Άλλα 19 άτομα έχουν διασωθεί ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τους υπόλοιπους επιβάτες που επέβαιναν στη πιρόγα που κατευθυνόταν προς τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας. Οι έρευνες συνεχίζονταν σε σημείο περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Νουακσότ.
Σύμφωνα με τους επιζώντες, το σκάφος έφυγε από τη Γκάμπια έξι ημέρες πριν την τραγωδία της Τρίτης, μεταφέροντας περίπου 160 άτομα, κυρίως από τη Γκάμπια και τη Σενεγάλη.
Οι μετανάστες εντόπισαν τα φώτα μιας παραθαλάσσιας πόλης αργά το βράδυ της Τρίτης και μετακινήθηκαν προς τη μία πλευρά του σκάφους τους, προκαλώντας την ανατροπή του, εξήγησαν οι Αρχές.
Το επικίνδυνο ταξίδι πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό έχει γίνει μια όλο και πιο συνηθισμένη διαδρομή για τους Αφρικανούς μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη, σημειώνει το BBC.
Περίπου 47.000 άτομα έφτασαν πέρυσι στα Κανάρια. Η ισπανική ΜΚΟ Caminando Fronteras εκτιμά ότι περισσότεροι από 9.000 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους.
Οι δυνάμεις ασφαλείας της Μαυριτανίας έχουν κατηγορηθεί για συστηματική κακοποίηση μεταναστών από άλλες αφρικανικές χώρες. Εκθεση της Human Rights Watch ισχυρίστηκε ότι οι παραβιάσεις επιδεινώθηκαν από μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισπανία, η οποία αποσκοπεί στον περιορισμό των επικίνδυνων θαλάσσιων διαδρομών προς τα Κανάρια.
