Ο Τραμπ ανακάλεσε την προστασία της Κάμαλα Χάρις από τη Μυστική Υπηρεσία
Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, οι πρώην πρόεδροι λαμβάνουν ισόβια προστασία, ενώ οι πρώην αντιπρόεδροι δικαιούνται έξι μήνες φύλαξης μετά τη λήξη της θητείας τους
Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη έγγραφο με το οποίο ανακαλεί την ειδική προστασία της Κάμαλα Χάρις από τη Μυστική Υπηρεσία, ακυρώνοντας διάταγμα του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν που είχε παρατείνει τη φύλαξή της πέραν του προβλεπόμενου από τον νόμο.
Η απόφαση του Τραμπ κοινοποιήθηκε με επιστολή που φέρει τον τίτλο «Υπόμνημα προς τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας» και ημερομηνία 28 Αυγούστου. Στο κείμενο αναφέρεται ότι διακόπτονται «όλα τα μέτρα ασφαλείας πέραν όσων προβλέπει ο νόμος» για την πρώην αντιπρόεδρο, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025.
Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, οι πρώην πρόεδροι λαμβάνουν ισόβια προστασία, ενώ οι πρώην αντιπρόεδροι δικαιούνται έξι μήνες φύλαξης μετά τη λήξη της θητείας τους. Για την Κάμαλα Χάρις η περίοδος αυτή έληξε τον Ιούλιο του 2024, όμως ο τότε πρόεδρος Μπάιντεν είχε υπογράψει μη δημοσιοποιημένη εντολή που παρέτεινε την προστασία της για έναν ακόμη χρόνο. Αυτήν ακριβώς την παράταση ακύρωσε τώρα ο Τραμπ.
Η εξέλιξη σημειώνεται λίγο πριν η Χάρις ξεκινήσει πανεθνική περιοδεία για την παρουσίαση του νέου της βιβλίου με τίτλο «107 Days», που θα κυκλοφορήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Η περιοδεία θεωρείται η μεγαλύτερη δημόσια δραστηριότητά της μετά την αποχώρησή της από το αξίωμα, καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα είχε πραγματοποιήσει ελάχιστες εμφανίσεις.
Η στενή της συνεργάτιδα, Κίρστεν Άλεν, δήλωσε πως «η αντιπρόεδρος είναι ευγνώμων στη Μυστική Υπηρεσία για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη δέσμευσή της στην ασφάλεια». Ωστόσο, άνθρωποι που γνωρίζουν τις διαδικασίες ασφαλείας εκφράζουν ανησυχία, τονίζοντας ότι η απώλεια της επίσημης προστασίας δεν σημαίνει μόνο την απομάκρυνση των πρακτόρων που τη συνόδευαν σε 24ωρη βάση, αλλά και την παύση πρόσβασης σε αναλύσεις απειλών, παρακολούθηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών και αξιολόγηση κινδύνων στα κοινωνικά δίκτυα. Το κόστος μιας ιδιωτικής προστασίας αντίστοιχου επιπέδου υπολογίζεται σε εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
