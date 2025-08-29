Ο Τραμπ ανακάλεσε την προστασία της Κάμαλα Χάρις από τη Μυστική Υπηρεσία

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, οι πρώην πρόεδροι λαμβάνουν ισόβια προστασία, ενώ οι πρώην αντιπρόεδροι δικαιούνται έξι μήνες φύλαξης μετά τη λήξη της θητείας τους