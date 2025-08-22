Σειρήνες για αεροπορική επιδρομή στο Τελ Αβίβ - Πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Υεμένη
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Υεμένη Πύραυλος

Σειρήνες για αεροπορική επιδρομή στο Τελ Αβίβ - Πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Υεμένη

Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

Σειρήνες για αεροπορική επιδρομή στο Τελ Αβίβ - Πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Υεμένη
Σειρήνες για επικείμενη αεροπορική επιδρομή ήχησαν σήμερα στο Τελ Αβίβ, μετά την ανακοίνωση του στρατού ότι ταυτοποίησε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή, πρόσθεσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

