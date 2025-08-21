Ο ΓΓ του ΟΗΕ ζητεί άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Ο ΓΓ του ΟΗΕ ζητεί άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Κάλεσε επίσης τον Νετανιάχου να ακυρώσει την απόφασή της να επεκταθεί η κατασκευή «παράνομων» οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε για ακόμη μια φορά σήμερα έκκληση να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη τα αρχικά στάδια της επιχείρησης με σκοπό να καταληφθεί η πόλη της Γάζας.

«Είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», ώστε να αποφευχθούν οι μαζικές απώλειες και οι καταστροφές που θα προκαλούσε στρατιωτική επιχείρηση στη μεγαλύτερη πόλη του παλαιστινιακού θυλάκου, είπε ο  Γκουτέρες μιλώντας στον Τύπο στην Ιαπωνία, όπου συμμετέχει σε διάσκεψη για την ανάπτυξη της Αφρικής.

Κάλεσε εξάλλου την κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να ακυρώσει την απόφασή της να επεκταθεί η κατασκευή «παράνομων» οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.



