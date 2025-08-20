Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Πορτογαλία: Τρίτος νεκρός από τις πυρκαγιές
Πορτογαλία: Τρίτος νεκρός από τις πυρκαγιές
Το θύμα είναι άνδρας 75 ετών που εργαζόταν για μια επιχείρηση η οποία είχε κληθείνα βοηθήσει στις πυρκαγιές
Ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα μηχανήματος έργου που σημειώθηκε στη διάρκεια των επιχειρήσεων για την κατάσβεση των πυρκαγιών στη βόρεια Πορτογαλία, αυξάνοντας σε τρεις, από τα τέλη Ιουλίου, τον απολογισμό των νεκρών από τις δασικές πυρκαγιές, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.
Το θύμα είναι «ένας άνδρας 75 ετών που εργαζόταν για μια επιχείρηση η οποία είχε κληθεί από το δήμο της Μιραντέλα» για να «βοηθήσει στις επιχειρήσεις κατά των πυρκαγιών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διοικητής Πάουλο Σάντος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας (ANEPC).
Ειδήσεις σήμερα:
Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί, δείτε βίντεο
Εκτελέστηκε με ένεση 67χρονος θανατοποινίτης στη Φλόριντα - Ήταν η 29η εκτέλεση της χρονιάς στις ΗΠΑ
Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογράφισε γυμνή τη σύζυγό του, Σίσσυ Τουμάση, στην παραλία
Το θύμα είναι «ένας άνδρας 75 ετών που εργαζόταν για μια επιχείρηση η οποία είχε κληθεί από το δήμο της Μιραντέλα» για να «βοηθήσει στις επιχειρήσεις κατά των πυρκαγιών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διοικητής Πάουλο Σάντος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας (ANEPC).
Ειδήσεις σήμερα:
Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί, δείτε βίντεο
Εκτελέστηκε με ένεση 67χρονος θανατοποινίτης στη Φλόριντα - Ήταν η 29η εκτέλεση της χρονιάς στις ΗΠΑ
Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογράφισε γυμνή τη σύζυγό του, Σίσσυ Τουμάση, στην παραλία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα