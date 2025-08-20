Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
ΗΠΑ: Όχημα έπεσε σε αγωγό φυσικού αερίου στη Βόρεια Καρολίνα και εξερράγη - Δείτε βίντεο
Ενα ολόκληρο κτίριο τινάχτηκε στον αέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις πυροσβέστες
Είκοσι λεπτά μετά την σύγκρουση, ένα ολόκληρο κτίριο τινάχτηκε στον αέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις πυροσβέστες. Αξιωματούχοι του αστυνομικού τμήματος του Γουίλμινγκτον δήλωσαν ότι ένας οδηγός βγήκε από τον δρόμο και έσπασε έναν αγωγό βενζίνης.
Wilmington, North Carolina: A driver crashed into Eastern Carolina Veterinary Referral, rupturing a gas line, causing an explosion and fire.— GeoTechWar (@geotechwar) August 19, 2025
The building, under renovation, was heavily damaged. Three firefighters were injured: one with severe burns, two with… pic.twitter.com/02tU50biR2
Τα συντρίμμια στον πολυσύχναστο δρόμο και το μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού στον ουρανό, περιγράφουν κάτοικοι ως πρώτόγνωρο περιστατικό.
Wilmington NC 🔥🔥 #wilmington#fire #explosion pic.twitter.com/vlgcsXHC06— iJustsaidthat (@iJustsaidthat24) August 19, 2025
Οι αρχές δήλωσαν ότι ο οδηγός, ονομάζεται Lee Beach και είναι 46 ετών. Φέρεται να τράπηκε σε φυγή μετά την σύγκρουση και αργότερα συνελήφθη, σύμφωνα με την αστυνομία.
Amazing footage of the explosion today in Wilmington, NC. A drunk driver named Jason Lee Beach ran into the natural gas meter that was attached to Eastern Veterinary Clinic, which caused the building to explode. Thankfully, the building was under construction, so no animals were… pic.twitter.com/CmwI2RIOK7— Chamberlain1863 (@Chamberlai205) August 20, 2025
Κατηγορήθηκε για κακουργήματα, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, κατοχή ναρκωτικών, τροχαίο ατύχημα και φυγή, απερίσκεπτη οδήγηση και μη τήρηση λωρίδας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Κρατείται με εγγύηση 100.000 δολαρίων.
Η έκρηξη σημειώθηκε λιγότερο από ένα μίλι από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας-Γουίλμινγκτον.
