ΗΠΑ: Όχημα έπεσε σε αγωγό φυσικού αερίου στη Βόρεια Καρολίνα και εξερράγη - Δείτε βίντεο
ΗΠΑ: Όχημα έπεσε σε αγωγό φυσικού αερίου στη Βόρεια Καρολίνα και εξερράγη - Δείτε βίντεο

Ενα ολόκληρο κτίριο τινάχτηκε στον αέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις πυροσβέστες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο Γουίλμινγκτον της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ όταν ένα όχημα έπεσε σε αγωγό φυσικού αερίου το πρωί της Τρίτης, τοπική ώρα.

Είκοσι λεπτά μετά την σύγκρουση,  ένα ολόκληρο κτίριο τινάχτηκε στον αέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις πυροσβέστες. Αξιωματούχοι του αστυνομικού τμήματος του Γουίλμινγκτον δήλωσαν ότι ένας οδηγός βγήκε από τον δρόμο και έσπασε έναν αγωγό βενζίνης.


Τα συντρίμμια στον πολυσύχναστο δρόμο και το μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού στον ουρανό, περιγράφουν κάτοικοι ως πρώτόγνωρο περιστατικό.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο οδηγός, ονομάζεται Lee Beach και είναι 46 ετών. Φέρεται να τράπηκε σε φυγή μετά την σύγκρουση και αργότερα συνελήφθη, σύμφωνα με την αστυνομία.
Κατηγορήθηκε για κακουργήματα, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, κατοχή ναρκωτικών, τροχαίο ατύχημα και φυγή, απερίσκεπτη οδήγηση και μη τήρηση λωρίδας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Κρατείται με εγγύηση 100.000 δολαρίων.

Η έκρηξη σημειώθηκε λιγότερο από ένα μίλι από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας-Γουίλμινγκτον.


