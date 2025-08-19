Φιντάν και Ρούμπιο μίλησαν για τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Χακάν Φιντάν Μάρκο Ρούμπιο Πόλεμος στην Ουκρανία

Φιντάν και Ρούμπιο μίλησαν για τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Ο υπουργοί Εξωτερικών Τουρκίας και ΗΠΑ συζήτησαν επίσης τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την κατάσταση στη Συρία

Φιντάν και Ρούμπιο μίλησαν για τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συζήτησαν ο Χακάν Φιντάν και ο Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική συνομιλία τους την Τρίτη, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η πηγή ανέφερε ότι οι δύο υπουργοί ανέλυσαν επίσης τα αποτελέσματα των συνομιλιών μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην Αλάσκα και της συνάντησης στην Ουάσινγκτον στην οποία συμμετείχαν Ευρωπαίοι ηγέτες, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Φιντάν και ο Ρούμπιο συζήτησαν επίσης τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την κατάσταση στη Συρία, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο Φιντάν ζήτησε άμεση εκεχειρία στη Γάζα και την απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας.



Ειδήσεις σήμερα:

Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες

Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο

Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης