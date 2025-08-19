Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Φιντάν και Ρούμπιο μίλησαν για τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
Φιντάν και Ρούμπιο μίλησαν για τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
Ο υπουργοί Εξωτερικών Τουρκίας και ΗΠΑ συζήτησαν επίσης τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την κατάσταση στη Συρία
Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συζήτησαν ο Χακάν Φιντάν και ο Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική συνομιλία τους την Τρίτη, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.
Η πηγή ανέφερε ότι οι δύο υπουργοί ανέλυσαν επίσης τα αποτελέσματα των συνομιλιών μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην Αλάσκα και της συνάντησης στην Ουάσινγκτον στην οποία συμμετείχαν Ευρωπαίοι ηγέτες, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.
Ο Φιντάν και ο Ρούμπιο συζήτησαν επίσης τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την κατάσταση στη Συρία, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο Φιντάν ζήτησε άμεση εκεχειρία στη Γάζα και την απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας.
