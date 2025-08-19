Φιντάν και Ρούμπιο μίλησαν για τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον τερματισμό του πολέμου στηνσυζήτησαν οκαι οσε τηλεφωνική συνομιλία τους την Τρίτη, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.Η πηγή ανέφερε ότι οι δύο υπουργοί ανέλυσαν επίσης τα αποτελέσματα των συνομιλιών μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και τηςστηνκαι της συνάντησης στηνστην οποία συμμετείχαν Ευρωπαίοι ηγέτες, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.και οσυζήτησαν επίσης τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στηκαι την κατάσταση στη, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο Φιντάν ζήτησε άμεση εκεχειρία στη Γάζα και την απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας.