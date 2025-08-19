Η Κύπρος ανακοίνωσε ανθρωπιστική βοήθεια 1.200 τόνων στη Γάζα με το «σχέδιο Αμάλθεια»
Η βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει είδη τροφίμων για παιδιά, προέρχεται από την Κύπρο (700 τόνοι), την Μάλτα (500 τόνους) και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις με έδρα τις ΗΠΑ, την Ιταλία και το Κουβέιτ

Μανώλης Καλατζής - Λευκωσία
Η Κυπριακή Δημοκρατία με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει πως συνεχίζει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Σχεδίου Αμάλθεια για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Σε αυτό το πλαίσιο αναχώρησε χθες βράδυ από το Λιμάνι Λεμεσού αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας ποσότητας 1.200 τόνων. Η αποστολή θα διανεμηθεί από την διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση World Central Kitchen. Το όλο εγχείρημα είναι υπό την αιγίδα του μηχανισμού παράδοσης του ΟΗΕ.



Σημειώνεται ότι το φορτίο θα διαμετακομιστεί μέσω του Λιμανιού Ashdod, χωρίς επιπρόσθετους ελέγχους ασφαλείας στο σημείο άφιξης, για διανομή εντός της Γάζας στη βάση διευθετήσεων που έχουν γίνει.

Η βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει είδη τροφίμων, ειδικότερα για κάλυψη αναγκών παιδικής διατροφής, προέρχεται από την Κύπρο (700 τόνοι) μέσω του φορέα CyprusAid του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ 500 τόνοι αποτελούν δωρεά από την Κυβέρνηση της Μάλτας, καθώς και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις με έδρα τις ΗΠΑ, την Ιταλία, το Τάγμα της Μάλτας και το Κουβέιτ. Στην όλη προσπάθεια συμβάλλουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, αναφέρει η ανακοίνωση, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλα τα κράτη και τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, η οποία υλοποιείται με πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στη βάση λειτουργίας οντοτήτων που υπάγονται στον ΟΗΕ.

Επισημαίνεται ότι οι υποδομές της Κύπρου για συλλογή, ασφαλή επιθεώρηση, και αναχώρηση βοήθειας βρίσκονται στη διάθεση της διεθνούς κοινότητας ως επιπρόσθετη ανθρωπιστική δίοδος.

Κλείσιμο
Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά, ως χώρα της περιοχής και το πλησιέστερο Κράτος Μέλος της ΕΕ, προωθώντας και υλοποιώντας πρωτοβουλίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα.

