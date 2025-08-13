Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Τραγικός θάνατος για 71χρονη στην Ιταλία: Την παρέσυρε αυτοκίνητο με οδηγό 13χρονο Ρομά - Είχε κλέψει το ΙΧ από Γάλλο τουρίστα
Εκτός από τον 13χρονο, οι αρχές της Ιταλίας συνέλαβαν άλλα τρία παιδία ηλικίας από 11 ετών, καθώς ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο που παρέσυρε την Σεσίλια ντε Άστις
Στη σύλληψη τεσσάρων παιδιών ηλικίας από 11 έως 13 ετών προχώρησε η αστυνομία στην Ιταλία για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 71χρονη Σεσίλια ντε Άστις, σε γειτονιά του Μιλάνο την Δευτέρα.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα τέσσερα παιδιά μετά την θανατηφόρα παράσυρση της 71χρονης, κρύφτηκαν σε καταυλισμό Ρομά κοντά στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος.
Κατά τις ίδιες πηγές, στο τιμόνι του αυτοκινήτου που είχε κλαπεί από Γάλλο τουρίστα, βρισκόταν ο 13χρονος από τους συλληφθέντες
Το τροχαίο συνέβη όταν ο ανήλικος έχασε τον έλεγχό του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και να πέφτει πάνω στην 71χρονη την οποία φέρεται να πέταξε 10 μέτρα μακριά πριν το όχημα να καταλήξει πάνω σε μια πινακίδα κυκλοφορίας.
Μετά το δυστύχημα, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο Σαλβίνι, ζήτησε τη διάλυση του καταυλισμού των Ρομά στο οποίο κρύφτηκαν οι 4 ανήλικοι. «Ο καταυλισμός των Ρομά πρέπει να εκκενωθεί αμέσως και στη συνέχεια να κατεδαφιστεί, μετά από χρόνια κλοπών και βίας, οι ψευτο-«γονείς» πρέπει να συλληφθούν και τα γονικά τους δικαιώματα να ανακληθούν. Δήμαρχε Σάλα και αριστεροί, είστε εκεί; Μια προσευχή για την καημένη Σεσίλια» είπε ο Σαλβίνι.
Η ντε Άστις που καταγόταν από την Απουλία και εργαζόταν ως υφαντουργός σε εργοστάσιο και είχε αποκτήσει δύο γιους, είχε κλείσει τα 71 της τον περασμένο Ιούνιο
Το κλεμμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκε σε έναν 20χρονο από το Στρασβούργο, ο οποίος επισκεπτόταν το Μιλάνο με τρεις φίλους του και είχε αφήσει το αυτοκίνητο παρκαρισμένο σε έναν δρόμο 1,5 χιλιόμετρο μακριά από το σημείο της θανατηφόρας παράσυρσης.
