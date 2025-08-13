Τραγικός θάνατος για 71χρονη στην Ιταλία: Την παρέσυρε αυτοκίνητο με οδηγό 13χρονο Ρομά - Είχε κλέψει το ΙΧ από Γάλλο τουρίστα
Τραγικός θάνατος για 71χρονη στην Ιταλία: Την παρέσυρε αυτοκίνητο με οδηγό 13χρονο Ρομά - Είχε κλέψει το ΙΧ από Γάλλο τουρίστα

Εκτός από τον 13χρονο, οι αρχές της Ιταλίας συνέλαβαν άλλα τρία παιδία ηλικίας από 11 ετών, καθώς ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο που παρέσυρε την Σεσίλια ντε Άστις

Τραγικός θάνατος για 71χρονη στην Ιταλία: Την παρέσυρε αυτοκίνητο με οδηγό 13χρονο Ρομά - Είχε κλέψει το ΙΧ από Γάλλο τουρίστα
Στη σύλληψη τεσσάρων παιδιών ηλικίας από 11 έως 13 ετών προχώρησε η αστυνομία στην Ιταλία για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 71χρονη Σεσίλια ντε Άστις, σε γειτονιά του Μιλάνο την Δευτέρα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα τέσσερα παιδιά μετά την θανατηφόρα παράσυρση της 71χρονης, κρύφτηκαν σε καταυλισμό Ρομά κοντά στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος.

Κατά τις ίδιες πηγές, στο τιμόνι του αυτοκινήτου που είχε κλαπεί από Γάλλο τουρίστα, βρισκόταν ο 13χρονος από τους συλληφθέντες

Τραγικός θάνατος για 71χρονη στην Ιταλία: Την παρέσυρε αυτοκίνητο με οδηγό 13χρονο Ρομά - Είχε κλέψει το ΙΧ από Γάλλο τουρίστα
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τους 4 ανήλικους Ρομά μετά το δυστύχημα


Το τροχαίο συνέβη όταν ο ανήλικος έχασε τον έλεγχό του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και να πέφτει πάνω στην 71χρονη την οποία φέρεται να πέταξε 10 μέτρα μακριά πριν το όχημα να καταλήξει πάνω σε μια πινακίδα κυκλοφορίας.

Milano, trovati i quattro minorenni nell'auto pirata che ha investito e ucciso Cecilia De Astis.


Κλείσιμο
Μετά το δυστύχημα, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο Σαλβίνι, ζήτησε τη διάλυση του καταυλισμού των Ρομά στο οποίο κρύφτηκαν οι 4 ανήλικοι. «Ο καταυλισμός των Ρομά πρέπει να εκκενωθεί αμέσως και στη συνέχεια να κατεδαφιστεί, μετά από χρόνια κλοπών και βίας, οι ψευτο-«γονείς» πρέπει να συλληφθούν και τα γονικά τους δικαιώματα να ανακληθούν. Δήμαρχε Σάλα και αριστεροί, είστε εκεί; Μια προσευχή για την καημένη Σεσίλια» είπε ο Σαλβίνι.

Τραγικός θάνατος για 71χρονη στην Ιταλία: Την παρέσυρε αυτοκίνητο με οδηγό 13χρονο Ρομά - Είχε κλέψει το ΙΧ από Γάλλο τουρίστα
Το αυτοκίνητο που έκλεψαν οι ανήλικοι Ρομά


Η ντε Άστις που καταγόταν από την Απουλία και εργαζόταν ως υφαντουργός σε εργοστάσιο και είχε αποκτήσει δύο γιους, είχε κλείσει τα 71 της τον περασμένο Ιούνιο

Το κλεμμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκε σε έναν 20χρονο από το Στρασβούργο, ο οποίος επισκεπτόταν το Μιλάνο με τρεις φίλους του και είχε αφήσει το αυτοκίνητο παρκαρισμένο σε έναν δρόμο 1,5 χιλιόμετρο μακριά από το σημείο της θανατηφόρας παράσυρσης.

