Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Μαζικές συλλήψεις «υπόπτων» από το Ιράν κατά τον πόλεμο με το Ισραήλ - Πάνω από 20.000 σε 12 ημέρες
Μαζικές συλλήψεις «υπόπτων» από το Ιράν κατά τον πόλεμο με το Ισραήλ - Πάνω από 20.000 σε 12 ημέρες
Η αστυνομία αναφέρει ότι υπήρξε μεγάλη αύξηση σε κλήσεις από πολίτες
Η ιρανική αστυνομία συνέλαβε σχεδόν 21.000 «υπόπτους» κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου της χώρας με το Ισραήλ τον Ιούνιο, δήλωσε εκπρόσωπος των Αρχών επιβολής του νόμου, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που ξεκίνησαν στις 13 Ιουνίου, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν εκστρατεία εκτεταμένων συλλήψεων, με έντονη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας στους δρόμους γύρω από σημεία ελέγχου και «δημόσιες αναφορές», όπου πολίτες καλούνταν να αναφέρουν άτομα για ύποπτες ενέργειες.
«Υπήρξε αύξηση 41% σε κλήσεις του κοινού, η οποία οδήγησε στη σύλληψη 21.000 υπόπτων κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Δεν ανέφερε ποιες ήταν οι υποψίες που οδήγησαν στις συλλήψεις των ατόμων, αλλά η Τεχεράνη έχει κατηγορήσει στο παρελθόν άτομα ότι διαβίβασαν πληροφορίες που μπορεί να βοήθησαν στην καθοδήγηση των ισραηλινών επιθέσεων.
Ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν οδήγησε και σε επιταχυνόμενο ρυθμό απελάσεων Αφγανών μεταναστών που πιστεύεται ότι βρίσκονται παράνομα στο Ιράν. Οι ιρανικές Αρχές είχαν κατηγορήσει μάλιστα ορισμένους Αφγανούς για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.
Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι οι τοπικές Αρχές συνέλαβαν 2.774 παράτυπους μετανάστες και ανακάλυψαν 30 υποθέσεις «ασφαλείας» εξετάζοντας τα τηλέφωνά τους. Συνελήφθησαν επίσης 261 ύποπτοι για κατασκοπεία και 172 άτομα που κατηγορούνται για μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση, πρόσθεσε ο ίδιος.
Δεν είναι σαφές πόσοι από τους συλληφθέντες έχουν αφεθεί ελεύθεροι έκτοτε.
Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η αστυνομία του Ιράν χειρίστηκε περισσότερες από 5.700 υποθέσεις εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, όπως διαδικτυακή απάτη και μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος, όπως είπε, είχε μετατρέψει «τον κυβερνοχώρο σε σημαντικό πεδίο μάχης».
Μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που ξεκίνησαν στις 13 Ιουνίου, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν εκστρατεία εκτεταμένων συλλήψεων, με έντονη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας στους δρόμους γύρω από σημεία ελέγχου και «δημόσιες αναφορές», όπου πολίτες καλούνταν να αναφέρουν άτομα για ύποπτες ενέργειες.
«Υπήρξε αύξηση 41% σε κλήσεις του κοινού, η οποία οδήγησε στη σύλληψη 21.000 υπόπτων κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Δεν ανέφερε ποιες ήταν οι υποψίες που οδήγησαν στις συλλήψεις των ατόμων, αλλά η Τεχεράνη έχει κατηγορήσει στο παρελθόν άτομα ότι διαβίβασαν πληροφορίες που μπορεί να βοήθησαν στην καθοδήγηση των ισραηλινών επιθέσεων.
Ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν οδήγησε και σε επιταχυνόμενο ρυθμό απελάσεων Αφγανών μεταναστών που πιστεύεται ότι βρίσκονται παράνομα στο Ιράν. Οι ιρανικές Αρχές είχαν κατηγορήσει μάλιστα ορισμένους Αφγανούς για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.
Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι οι τοπικές Αρχές συνέλαβαν 2.774 παράτυπους μετανάστες και ανακάλυψαν 30 υποθέσεις «ασφαλείας» εξετάζοντας τα τηλέφωνά τους. Συνελήφθησαν επίσης 261 ύποπτοι για κατασκοπεία και 172 άτομα που κατηγορούνται για μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση, πρόσθεσε ο ίδιος.
Δεν είναι σαφές πόσοι από τους συλληφθέντες έχουν αφεθεί ελεύθεροι έκτοτε.
Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η αστυνομία του Ιράν χειρίστηκε περισσότερες από 5.700 υποθέσεις εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, όπως διαδικτυακή απάτη και μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος, όπως είπε, είχε μετατρέψει «τον κυβερνοχώρο σε σημαντικό πεδίο μάχης».
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα