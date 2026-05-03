Στο νοσοκομείο προληπτικά ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον μετά από αδιαθεσία που ένιωσε, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του
Όπως μεταφέρει η Daily Mail ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περίπου μία ώρα πριν την έναρξη του ντέρμπι ένιωσε αδιαθεσία και οδηγήθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο
Ένα απρόοπτο συνέβη στο Ολντ Τράφορντ πριν από το μεγάλο ματς μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λίβερπουλ.
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο πιο επιτυχημένος και εμβληματικός προπονητής των κόκκινων διαβόλων και ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Daily Mail.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο λόγος που ο 84χρονος Σκωτσέζος θρύλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο είναι κυρίως για προληπτικούς λόγους και ότι σύντομα θα λάβει εξιτήριο για να μεταφερθεί στο σπίτι του.
Η μεταφορά του στο νοσοκομείο φέρεται να έγινε τουλάχιστον μια ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα.
🚨 Sir Alex Ferguson has been taken to hospital from Old Trafford this afternoon after feeling unwell at the stadium.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 3, 2026
Sir Alex has been taken into medical care purely as a precaution and officials at Manchester United are optimistic that he will soon return home to recover… pic.twitter.com/sEGkhZ9d2A
