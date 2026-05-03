Εξερράγη το ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες: Τεράστιο σύννεφο καπνού σκέπασε την ευρύτερη περιοχή, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ηφαίστειο Φιλιππίνες Έκρηξη

Εξερράγη το ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες: Τεράστιο σύννεφο καπνού σκέπασε την ευρύτερη περιοχή, δείτε βίντεο

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί - Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας

Εξερράγη το ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες: Τεράστιο σύννεφο καπνού σκέπασε την ευρύτερη περιοχή, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε φάση αυξημένης δραστηριότητας εισήλθε το ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Το Σάββατο, το ηφαίστειο εξερράγη με αποτέλεσμα ένα πυκνό σύννεφο καπνού να σπεπάσει αρκετές περιοχές γύρω από την επαρχία Αλμπάι. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας εξέδωσαν άμεσα προειδοποιήσεις, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

Παράλληλα, βρίσκονται σε ετοιμότητα σχέδια εκκένωσης, σε περίπτωση που η δραστηριότητα του ηφαιστείου ενταθεί.

Δείτε βίντεο:

Κλείσιμο
Το ηφαίστειο Μαγιόν, με ύψος 2.462 μέτρα και σχεδόν τέλειο κωνικό σχήμα, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά φυσικά αξιοθέατα της χώρας, αλλά και το πιο ενεργό ηφαίστειο των Φιλιππίνων. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, επισημαίνοντας ότι η δραστηριότητα μπορεί να παρουσιάσει απρόβλεπτες μεταβολές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των κατοίκων.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ποιος βοηθά μια επιχείρηση να αξιοποιήσει σωστά την τεχνολογία;

Καθώς τα εργαλεία πολλαπλασιάζονται και η τεχνολογία διεισδύει σε κάθε επιχειρησιακή λειτουργία, η ανάγκη για ξεκάθαρη κατεύθυνση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Το ερώτημα όμως παραμένει ουσιαστικό: Ποιος μπορεί να συνδέσει το business με την Τεχνολογία στο επίπεδο των αποφάσεων;

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης