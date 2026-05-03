Εξερράγη το ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες: Τεράστιο σύννεφο καπνού σκέπασε την ευρύτερη περιοχή, δείτε βίντεο
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί - Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας
Το Σάββατο, το ηφαίστειο εξερράγη με αποτέλεσμα ένα πυκνό σύννεφο καπνού να σπεπάσει αρκετές περιοχές γύρω από την επαρχία Αλμπάι. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας εξέδωσαν άμεσα προειδοποιήσεις, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.
Παράλληλα, βρίσκονται σε ετοιμότητα σχέδια εκκένωσης, σε περίπτωση που η δραστηριότητα του ηφαιστείου ενταθεί.
Δείτε βίντεο:
Terrifying eruption of Mayon Volcano in Albay, Philippines 🇵🇭 (02.05.2026) pic.twitter.com/ekGUjvM48J— Disaster News (@Top_Disaster) May 2, 2026
The Mayon Volcano has erupted, spewing a cloud of ash and debris across Bicol, in the Philippines. Emergency services have issued alerts to nearby towns.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 2, 2026
The 2,462-metre (8,007-foot) volcano is the country’s most active. pic.twitter.com/YYSXCT7oc7
Το ηφαίστειο Μαγιόν, με ύψος 2.462 μέτρα και σχεδόν τέλειο κωνικό σχήμα, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά φυσικά αξιοθέατα της χώρας, αλλά και το πιο ενεργό ηφαίστειο των Φιλιππίνων. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, επισημαίνοντας ότι η δραστηριότητα μπορεί να παρουσιάσει απρόβλεπτες μεταβολές.
Ash falling from the sky instead of rain, that’s the reality right now after Mayon Volcano erupted in the Philippines pic.twitter.com/KbMWg63ejS— Surajit (@surajit_ghosh2) May 3, 2026
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των κατοίκων.
#Philippines 🇵🇭 Mont Mayon— 🇫🇷laffont mickael(#SansLui)🇫🇷 (@MickaelLaffont) May 3, 2026
Les éruptions ce sont le genre d’événement que les merdias 🇫🇷aux ordres se gardent bien de montrer dans le détail pour que le castor 🇫🇷continue de se sentir coupable et de gober et payer ses taxes #Escrologie sur n’importe quoi et surtout l’essence pic.twitter.com/ZoLhfK7CWc
