Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στη νότια Ιαπωνία - Πάνω από 3 εκατ. άνθρωποι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
«Η κατάσταση παρουσιάζει θανάσιμο κίνδυνο» προειδοποίησαν οι μετεωρολόγοι - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι ιαπωνικές αρχές κάλεσαν σήμερα εκατομμύρια ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ιαπωνίας, μετά τις οποίες υπάρχουν αγνοούμενοι.
Πλάνα που μεταδόθηκαν από την ιαπωνική τηλεόραση δείχνουν πολλές περιοχές του νομού Κουμαμότο όπου σπίτια, καταστήματα και οχήματα είχαν πλημμυρίσει από τα νερά, η στάθμη των οποίων είχε φτάσει περίπου ένα μέτρο.
Σε διάστημα έξι ωρών σήμερα το πρωί, πάνω από 37 εκατοστά βροχής έπεσαν στην πόλη Ταμάνα, τη χειρότερα πληγείσα, πράγμα που αποτελεί ρεκόρ σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.
«Η κατάσταση παρουσιάζει θανάσιμο κίνδυνο» προειδοποίησαν οι μετεωρολόγοι, προσθέτοντας ότι «απαιτείται μέγιστη επαγρύπνηση».
Προειδοποιήσεις και αιτήματα εκκένωσης εκδόθηκαν για πάνω από τρία εκατομμύρια κατοίκους περιοχών της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών. Για περίπου 384.000 ανθρώπους που διαμένουν ως επί το πλείστον στον νομό Κουμαμότο έχει κηρυχθεί συναγερμός στην ύψιστη βαθμίδα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Ένας άνδρας στην Κόσα, στον Κουμαμότο, αγνοείται σήμερα ύστερα από κατολίσθηση που έπληξε το σπίτι του, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο AFP.
Στη Μισάτο, άλλη πόλη του νομού, τα συνεργεία διάσωσης επιχειρούν για να βοηθήσουν έναν ηλικιωμένο άνδρα που έχει παγιδευτεί μέσα στο σπίτι του, το οποίο επίσης επλήγη από κατολίσθηση, σύμφωνα με δήλωση τοπικού αξιωματούχου στο AFP.
Southern Japan: Record Rain Causes Floods, Mudslides, Multiple Missing on Kyushuhttps://t.co/CyaGly2lYB— Blaze Trends (@theblazetrends) August 11, 2025
Evacuation order issued as heavy rains trigger floods & landslide in Karatsu, Saga Prefecture #Japan#Flood #Asia #Japon #Karatsu #Saga #Flashflood #Rain #Climate #Weather #Viral pic.twitter.com/802BHzyAMB— Earth42morrow (@Earth42morrow) August 10, 2025
Εξάλλου εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη δύο ανθρώπων στην πόλη πόλη Φουκουόκα οι οποίοι παρασύρθηκαν χθες από τα ορμητικά νερά, σύμφωνα με το δημόσιο μέσο ενημέρωσης NHK.
