Βραζιλία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό - Δείτε βίντεο
Από τους 46 τραυματίες, οι 12 είναι σε σοβαρή κατάσταση - ανάμεσά τους και ο οδηγός του φορτηγού - οι 26 σε σταθερή και 8 φέρουν ελαφρά τραύματα
Τουλάχιστον 11 νεκροί και 46 τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος μετά από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό το βράδυ της Παρασκευής στη Βραζιλία.
Όπως φαίνεται σε βίντεο μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων στην κεντροδυτική πολιτεία Μάτο Γκρόσο, το λεωφορείο έπιασε φωτιά.
Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια του δυστυχήματος.
Το τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο BR-163 στον οποίο μόνο το 2024 καταγράφηκαν 1.304 τροχαία, 65 εξ αυτών θανατηφόρα. Στον ίδιο αυτοκινητόδρομο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο της φετινής χρονιάς έχουν χάσει τη ζωή τους 40 άνθρωποι.
Uma batida entre uma carreta e um ônibus de viagem deixou 11 mortos e 46 feridos, no km 648 da BR-163, em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, na noite de sexta-feira (8).— Jornal O Sul (@OSul_noticias) August 9, 2025
➡️https://t.co/SAQyWiCw9G pic.twitter.com/8N90PQOFUU
