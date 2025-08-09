Βραζιλία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό - Δείτε βίντεο

Από τους 46 τραυματίες, οι 12 είναι σε σοβαρή κατάσταση - ανάμεσά τους και ο οδηγός του φορτηγού - οι 26 σε σταθερή και 8 φέρουν ελαφρά τραύματα