Πόλεμος στην Ουκρανία: Βανς και αξιωματούχοι από Βρετανία, Ουκρανία και Ευρώπη θα συναντηθούν σήμερα στο Λονδίνο
Στο επίκεντρο οι προσπάθειες του Τραμπ να πετύχει την ειρήνη στην Ουκρανία - Νωρίτερα, ο Στάρμερ επικοινώνησε με τον Ζελένσκι
Ο Βρετανός υπουργός των Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα συναντηθούν σήμερα στη Βρετανία με τους συμμάχους τους από την Ουκρανία και την Ευρώπη για να συζητήσουν την προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προς την κατεύθυνση επίτευξης ειρήνης στην Ουκρανία, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνομίλησε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πριν από τη διεξαγωγή της συνάντησης, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο.
Ο Στάρμερ και ο Ζελένσκι συζήτησαν τις προτάσεις του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, πριν από τις συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.
«Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι σήμερα το πρωί. Συζήτησαν για τη συνάντηση των συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας από την Ευρώπη, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ που πραγματοποιείται σήμερα, υπό τη φιλοξενία του υπουργού των Εξωτερικών της Βρετανίας και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «Συμφώνησαν ότι αυτό θα είναι ένα σημαντικό φόρουμ για τη συζήτηση της προόδου, αναφορικά με τη διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».
I spoke with UK Prime Minister @Keir_Starmer. I am grateful for the support. We share the same view on the need for a truly lasting peace for Ukraine and on the danger of Russia’s plan to reduce everything to discussing the impossible.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025
Clear steps are needed, as well as maximum…
