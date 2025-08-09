Μέλανια Τραμπ: Η αυξανόμενη επιρροή που ασκεί στη σκέψη και στις αποφάσεις του Ντόναλντ

Οι «δικές της σκέψεις» που «δεν συμφωνούν πάντα» με τον Τραμπ

Ωστόσο, η απάντηση για το πώς να καταλάβεις τον πρόεδρο, κατέληξαν οι Βρετανοί αξιωματούχοι, ήταν μπροστά στα μάτια τους. Ο ίδιος οενθάρρυνε αυτή τη σκέψη. Σημειώνουν ότι κάποτε περιέγραψε τη σύζυγό του ως την καλύτερη δημοσκόπο του, και στη δεύτερη θητεία του είναι όλο και πιο ανοιχτός στο ότι εκείνη επηρεάζει τη σκέψη του – πιθανώς μια χρήσιμη παραδοχή για έναν ηγέτη που υστερεί στις δημοσκοπήσεις, ειδικά μεταξύ των ανεξάρτητων γυναικών που έχουν αποξενωθεί από τον τρόπο διαπραγμάτευσης και τη χυδαιότητά του.Προβάλλοντας τη Μελάνια, ο Τραμπ έχει την ευκαιρία να προσελκύσει διαφορετικούς ψηφοφόρους. Η Πρώτη Κυρία του παρέχει επίσης μια δικαιολογία, αν χρειαστεί, για να αλλάξει πορεία, όπως ίσως συνέβη το 2018, όταν η Μελάνια επέκρινε δημοσίως ως «σπαρακτική και απαράδεκτη» την πολιτική της κυβέρνησης να χωρίζει τα παιδιά των μεταναστών από τους γονείς τους. Τα παιδιά ήταν επίσης στο μυαλό της για τη Γάζα, σύμφωνα με τον Τραμπ. «Η Μελάνια το θεωρεί τρομερό. Βλέπει τις ίδιες εικόνες που βλέπετε και όλοι μας. Όλοι, εκτός αν είναι πολύ σκληροί ή χειρότεροι από αυτό, τρελοί, [πιστεύουν] ότι δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο από το ότι είναι τρομερό όταν βλέπεις τα παιδιά» εξήγησε οΗ ίδια η Μελάνια έχει δηλώσει δημοσίως ότι έχει «δικές της σκέψεις» και ότι «δεν συμφωνεί πάντα» με τον Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως η μεταξύ τους διαφωνία είναι θεμιτή. Στο παρελθόν, είχε δημόσια καταδικάσει την πολιτική χωρισμού παιδιών μεταναστών από τις οικογένειές τους, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη και σπαρακτική».«Ίσως μερικοί άνθρωποι με βλέπουν απλώς ως τη σύζυγο του προέδρου, αλλά στέκομαι στα δικά μου πόδια, είμαι ανεξάρτητη. Έχω τις δικές μου απόψεις. Έχω το δικό μου «ναι» και «όχι». Δεν συμφωνώ πάντα με αυτά που λέει ή κάνει ο σύζυγός μου, και αυτό είναι ΟΚ. Του δίνω τις συμβουλές μου, και μερικές φορές τις ακούει, μερικές φορές όχι, και είμαι εντάξει με αυτό» είπε σε συνέντευξή της στην εκπομπήΣτο ζήτημα της Ουκρανίας, η Μέλανια είχε εκφράσει από την αρχή τη συμπαράστασή της στον ουκρανικό λαό, αποφεύγοντας ωστόσο να αποδώσει άμεσα ευθύνη στη Ρωσία. Οι παρατηρήσεις της φαίνεται να έχουν επηρεάσει την οπτική του προέδρου για τον Πούτιν, οδηγώντας τον να υιοθετεί, εσχάτως, πιο επιφυλακτικές διατυπώσεις.Σε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ,, στις 15 Ιουλίου, ο Τραμπ είχε πει: «Πάω σπίτι. Λέω στην Πρώτη Κυρία: “Μίλησα με τον Βλαντιμίρ σήμερα. Είχαμε μια υπέροχη συζήτηση”. Εκείνη απάντησε: “Αλήθεια; Μόλις χτυπήθηκε άλλη μια πόλη”». Αργότερα την ίδια μέρα, σε άλλη εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, τόνισε: «Γυρνάω σπίτι και λέω: “Πρώτη Κυρία, είχα μια υπέροχη συζήτηση με τον Βλαντιμίρ. Νομίζω ότι τελειώσαμε”. Και μετά ανοίγω την τηλεόραση ή μου λέει: “Πω πω, περίεργο, μόλις βομβάρδισαν ένα γηροκομείο”... Δεν θέλω να πω ότι είναι δολοφόνος, αλλά είναι σκληρός τύπος, αυτό έχει αποδειχθεί με τα χρόνια». Όταν ρωτήθηκε αν η Πρώτη Κυρία είχε επιρροή στη σκέψη του, οαπάντησε: «Η Μελάνια είναι πολύ έξυπνη. Είναι πολύ ουδέτερη. Είναι πολύ ουδέτερη, κατά μία έννοια είναι κάπως σαν εμένα. Θα ήθελε να σταματήσουν να πεθαίνουν άνθρωποι».Η βρετανική διπλωματία, η οποία έχει κληθεί να προσαρμοστεί στο απρόβλεπτο ύφος διακυβέρνησης του Τραμπ, θεωρεί πλέον ότι η κατανόηση του ρόλου της Μέλανια είναι «κλειδί» στην ανάγνωση των προθέσεών του. Η επερχόμενη συνάντησή της με μέλη της βασιλικής οικογένειας αναμένεται να «δοκιμάσει» στην πράξη αυτή τη θεωρία, προσφέροντας στους Βρετανούς την ευκαιρία να αξιολογήσουν τον «κρυφό σύμμαχο» στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου.