Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από όλες τις χώρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι θα ανακοινώσει τη Δευτέρα δασμούς 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ , άλλη μια σημαντική κλιμάκωση στην αναμόρφωση της εμπορικής του πολιτικής.Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, είπε επίσης ότι θα ανακοινώσει αμοιβαίους δασμούς την Τρίτη ή την Τετάρτη, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ σχεδόν αμέσως.Την ανακοίνωση την έκανε καθώς πετούσε με το Air Force One πάνω από τον «Κόλπο της Αμερικής», όπως ακούστηκε να λέει ο πιλότος.«Το Air Force One βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διεθνή ύδατα, η πρώτη φορά στην ιστορία που πετά πάνω από τον πρόσφατα μετονομασμένο Κόλπο της Αμερικής».Ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του επέβαλε δασμούς 25% στον χάλυβα και 10% στο αλουμίνιο, αλλά αργότερα παραχώρησε σε αρκετούς εμπορικούς εταίρους, αφορολόγητες ποσοστώσεις, μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, το Μεξικό, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.Επίσης κατα την διάρκεια της πτήσης με το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε ότι δεσμεύεται να αγοράσει και να θέσει υπό αμερικανική ιδιοκτησία τη Λωρίδα της Γάζας, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να δώσει τμήματα του παλαιστινιακού αυτού θύλακα σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής για να βοηθήσουν στην προσπάθεια ανοικοδόμησης.