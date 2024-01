ΗΠΑ: Επιστρέφει στο «Daily Show» ο Τζον Στιούαρτ για χάρη των προεδρικών εκλογών

Ο κωμικόςθα επιστρέψει στην παρουσίαση του «The Daily Show» τα βράδια της Δευτέρας κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024 Το πρώτο επεισόδιο με τον Στιούαρτ, ο οποίος αποχώρησε από την εκπομπή το 2015, την οποία παρουσίαζε για 16 χρόνια,Είχε καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και δημοφιλή πρόσωπα στην αμερικανική τηλεόραση, δίνοντας ένα τηλεοπτικό ραντεβού που το τηρούσαν εκατομμύρια θεατές, όπως αναφέρουν οι New York Times Πέρυσι ο Στιούαρτ παρουσίαζε στην πλατφόρμα της Apple την εκπομπή «The Problem With Jon Stewart», αλλά διάκοψε μετά από 20 επεισόδια.«Είναι τιμή μας που επιστρέφει στην εκπομπή "The Daily Show" του Comedy Central για να μας βοηθήσει όλους να κατανοήσουμε την τρέλα και τον διχασμό που βασανίζει τη χώρα», δήλωσε ο Κρις ΜακΚάρθι, διευθύνων σύμβουλος του Showtime/MTV Entertainment Studios, ο οποίος αποκάλεσε τον Στιούαρτ «».